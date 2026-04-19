България

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

Най-висока е в 6-и изборен район Враца — 17,13%, а най-ниска — в 9-и изборен район Кърджали — 7,80%, обяви Росица Матева

Обновена преди 40 минути / 19 април 2026, 12:44
И збирателната активност за цялата страна към 11:00 ч. е 12,12%. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на брифинг пред журналисти.

Най-висока е избирателната активност във Враца – 17,13%, а най-ниска е в Кърджали – 7,80%, посочи Матева.

По време на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. активността към 11:00 ч. е била 9,55%, като най-висока е била в Монтана – 14,44%, а най-ниска – във Варна – 5,25%. Данните за изборите на 9 юни 2024 г. към 11:00 ч. показват, че избирателната активност е била 8,34%, като най-висока е била в Монтана, а най-ниска – в София. Матева отбеляза, че към момента избирателната активност на тези избори е по-висока от тази на предходните.

До момента 36 машини са преустановили работа след решение на районните избирателни комисии (РИК), като най-много са в Хасково – 4, последвано от Бургас – 3, Велико Търново – 3 и Пазарджик – 3, посочи Матева. За две от машините причината е, че не се откриват смарт картите, което Росица Матева определи като странно, тъй като в деня преди изборите се извършват проверки на всички машини. Ако има липсващи смарт карти, ЦИК трябва да бъде уведомена, а вчера не са получавани сигнали за липси. Тя припомни случай от предходни избори, когато изчезнали смарт карти са били открити в чантата на председател на СИК в края на изборния ден. Други причини за спиране на машините са повреден принтер и нестартиращ екран, обясни тя.

В ЦИК са постъпили 82 сигнала до момента, като 53 от тях вече са обработени, а останалите са в процес на разглеждане, съобщи Матева. Голяма част от подадените сигнали са в компетентността на РИК, поради което заместник-председателят на ЦИК призова гражданите, политическите партии, коалициите и гражданските организации да изпращат сигналите директно до РИК, за да могат да се предприемат своевременни мерки и да не се забавя процесът.

Много от сигналите са за липсващи паравани за гласуване и за гласуване в тъмна стаичка вместо това. Такива сигнали има от Якоруда, Хасково, Пловдив, Гоце Делчев, Самуил, както и от район „Младост“ в София, каза Матева. Има и сигнали, че при дълги опашки от желаещи да гласуват с машина те биват приканвани да използват хартиена бюлетина. В секции, в които има възможност да се гласува както с хартиена бюлетина, така и с машина, избирателят сам избира начина на гласуване, а секционната избирателна комисия (СИК) няма право да го насочва, обясни тя.

Постъпили са и сигнали за непоставяне на печат върху разписка от машинно гласуване, като са дадени указания за спазване на изискванията на Изборния кодекс, допълни Матева. Получени са и сигнали за предизборна агитация и разпространяване на предварителни данни от гласуването. Изпратени са предупредителни писма до сайтове, които публикуват такива резултати. Само един сигнал за купуване на гласове е постъпил до момента, като той е препратен към МВР, тъй като попада в тяхната компетентност, каза Матева.

Избирателна активност по многомандатни избирателни райони: 

1 МИР - Благоевград -  11,40 %
2 МИР- Бургас - 10,49 %
3 МИР - Варна - 11,2 %
4 МИР - Велико Търново - 14,21 %
5 МИР - Видин - 16,53 %
6 МИР - Враца - 17,13 %
7 МИР - Габрово - 12,67 % 
8 МИР - Добрич - 11,98 %
9 МИР - Кърджали - 7,82 %
10 МИР - Кюстендил - 12,4 %
11 МИР - Ловеч - 15,62 %
12 МИР - Монтана - 16,48 %
13 МИР - Пазарджик - 11,79 %
14 МИР - Перник - 12,31 %
15 МИР - Плевен - 13,03 %
16 МИР - Пловдив град - 8,07 %
17 МИР - Пловдив област - 11,96 % 
18 МИР - Разград - 12,41 % 
19 МИР - Русе - 13,30 % 
20 МИР- Силистра - 13,9 %  
21 МИР - Сливен - 10 %
22 МИР - Смолян - 15,84 %
23 МИР - София-град - 11,38 %
24 МИР - София-град - 8,72 %
25 МИР - София-град - 12,24 %
26 МИР - София област - 17,07 %
27 МИР - Стара Загора - 14,21 %
28 МИР - Търговище - 12,55 %
29 МИР - Хасково - 14,28 %
30 МИР - Шумен - 11,38 %
31 МИР - Ямбол - 14,9 %

За сравнение в изборите за Народно събрание на 27 октомври към 11 ч. избирателната активност е била 9,55%. Най-висока тогава е била в Монтана – 14,44%, най-ниска във Варна – 5,25%. А на изборите на 9 юни 2024 г. към 11 ч. активността е била 8,34%, като най-висока е била в Монтана, а най-ниска в 24 РИК София.

„Към момента избирателната активност е по-висока отколкото на предходните избори за Народно събрание, което се надявам да е добър знак да излязат повече да гласуват", каза още Матева.

Лицата на властта пред урните: Решаващият избор на лидерите
32 снимки
Илияна Йотова
Илияна Йотова
Андрей Гюров гласуване
Андрей Гюров гласуване
Източник: Николета Василева/ Йоана Новакова, БТА    
Избирателна активност ЦИК Росица Матева Избори Сигнали Враца Кърджали РИК Изборен кодекс Брифинг
Последвайте ни
ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

pariteni.bg
Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

На 44 години: Натали Портман очаква третото си дете

Edna.bg

Сълзи от щастие: Изненадаха Мартин Гяуров с тайно парти за ЧРД

Edna.bg

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Gong.bg

Браво! Стилияна Николова със сребро на обръч

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 14:00 часа

Nova.bg

За какво гласуваха лидерите на партии и коалиции

Nova.bg