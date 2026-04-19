ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

И збирателната активност за цялата страна към 11:00 ч. е 12,12%. Това съобщи заместник-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева на брифинг пред журналисти.

Най-висока е избирателната активност във Враца – 17,13%, а най-ниска е в Кърджали – 7,80%, посочи Матева.

По време на изборите за Народно събрание на 27 октомври 2024 г. активността към 11:00 ч. е била 9,55%, като най-висока е била в Монтана – 14,44%, а най-ниска – във Варна – 5,25%. Данните за изборите на 9 юни 2024 г. към 11:00 ч. показват, че избирателната активност е била 8,34%, като най-висока е била в Монтана, а най-ниска – в София. Матева отбеляза, че към момента избирателната активност на тези избори е по-висока от тази на предходните.

До момента 36 машини са преустановили работа след решение на районните избирателни комисии (РИК), като най-много са в Хасково – 4, последвано от Бургас – 3, Велико Търново – 3 и Пазарджик – 3, посочи Матева. За две от машините причината е, че не се откриват смарт картите, което Росица Матева определи като странно, тъй като в деня преди изборите се извършват проверки на всички машини. Ако има липсващи смарт карти, ЦИК трябва да бъде уведомена, а вчера не са получавани сигнали за липси. Тя припомни случай от предходни избори, когато изчезнали смарт карти са били открити в чантата на председател на СИК в края на изборния ден. Други причини за спиране на машините са повреден принтер и нестартиращ екран, обясни тя.

В ЦИК са постъпили 82 сигнала до момента, като 53 от тях вече са обработени, а останалите са в процес на разглеждане, съобщи Матева. Голяма част от подадените сигнали са в компетентността на РИК, поради което заместник-председателят на ЦИК призова гражданите, политическите партии, коалициите и гражданските организации да изпращат сигналите директно до РИК, за да могат да се предприемат своевременни мерки и да не се забавя процесът.

Много от сигналите са за липсващи паравани за гласуване и за гласуване в тъмна стаичка вместо това. Такива сигнали има от Якоруда, Хасково, Пловдив, Гоце Делчев, Самуил, както и от район „Младост“ в София, каза Матева. Има и сигнали, че при дълги опашки от желаещи да гласуват с машина те биват приканвани да използват хартиена бюлетина. В секции, в които има възможност да се гласува както с хартиена бюлетина, така и с машина, избирателят сам избира начина на гласуване, а секционната избирателна комисия (СИК) няма право да го насочва, обясни тя.

Постъпили са и сигнали за непоставяне на печат върху разписка от машинно гласуване, като са дадени указания за спазване на изискванията на Изборния кодекс, допълни Матева. Получени са и сигнали за предизборна агитация и разпространяване на предварителни данни от гласуването. Изпратени са предупредителни писма до сайтове, които публикуват такива резултати. Само един сигнал за купуване на гласове е постъпил до момента, като той е препратен към МВР, тъй като попада в тяхната компетентност, каза Матева.

Избирателна активност по многомандатни избирателни райони:

1 МИР - Благоевград - 11,40 %

2 МИР- Бургас - 10,49 %

3 МИР - Варна - 11,2 %

4 МИР - Велико Търново - 14,21 %

5 МИР - Видин - 16,53 %

6 МИР - Враца - 17,13 %

7 МИР - Габрово - 12,67 %

8 МИР - Добрич - 11,98 %

9 МИР - Кърджали - 7,82 %

10 МИР - Кюстендил - 12,4 %

11 МИР - Ловеч - 15,62 %

12 МИР - Монтана - 16,48 %

13 МИР - Пазарджик - 11,79 %

14 МИР - Перник - 12,31 %

15 МИР - Плевен - 13,03 %

16 МИР - Пловдив град - 8,07 %

17 МИР - Пловдив област - 11,96 %

18 МИР - Разград - 12,41 %

19 МИР - Русе - 13,30 %

20 МИР- Силистра - 13,9 %

21 МИР - Сливен - 10 %

22 МИР - Смолян - 15,84 %

23 МИР - София-град - 11,38 %

24 МИР - София-град - 8,72 %

25 МИР - София-град - 12,24 %

26 МИР - София област - 17,07 %

27 МИР - Стара Загора - 14,21 %

28 МИР - Търговище - 12,55 %

29 МИР - Хасково - 14,28 %

30 МИР - Шумен - 11,38 %

31 МИР - Ямбол - 14,9 %

„Към момента избирателната активност е по-висока отколкото на предходните избори за Народно събрание, което се надявам да е добър знак да излязат повече да гласуват", каза още Матева.