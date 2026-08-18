България

Чудо: Брутално пребитото 5-годишно дете от Новачене вече е вън от реанимация

Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно, съобщиха от болницата

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 август 2026, 12:13
Чудо: Брутално пребитото 5-годишно дете от Новачене вече е вън от реанимация
Източник: БТА

И зведоха от Реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в „Пирогов” след като му е нанесен тежък побой от баща му в село Новачене.

Към момента детето е настанено за лечение и наблюдение в Детската неврохирургия на „Пирогов“. Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно, съобщиха от болницата.

Оттам припомниха, че детето е транспортирано миналата седмица в сряда, 12 август с тежка черепно-мозъчна травма. То беше настанено в Детската реанимация на „Пирогов“.

Тежките му наранявания наложили да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Екипът на доц. Богдан Младенов се бореше за живота му денонощно, казват от болницата.

В съдебно заседание, проведено на 14 август съдът разгледа искането на Районна прокуратура - Ботевград за вземане на мярка за неотклонение на бащата, нанесъл побой над детето си. До момента по разследването са разпитани свидетели, извършен е оглед на местопроизшествието, както и съдебномедицинска експертиза.

Според събраните доказателства на 11 август в село Новачене, община Ботевград, Г.Г. е нанесъл множество удари по тялото на малолетния Д.Т. В резултат на побоя детето е получило тежка телесна повреда, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота. Констатирани са травма на главата, увреждания в областта на мозъка, лицева травма, както и счупвания на ребро и челюст.

От прокуратурата уточниха, че деянието е извършено в условията на домашно насилие, тьй като обвиняемият и 5-годишният Д.Т. са живеели в едно домакинство в село Новачене. Съдът е приел доводите на Районна прокуратура - Ботевград, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение, че Г.Г. е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Според съда деянието е извършено при пряк умисъл и се наказва с лишаване от свобода от 3 до 15 години.

Магистратите са счели също, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. С определение на съда спрямо Г.Г. беше взета най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража".

Само в рамките на два месеца това е втори инцидент със същото дете, като и за предишния побой заподозрян беше бащата. Тогава след преглед се е прибрало у дома по желание на баба му, която го е завела в болница.

Припомняме, че на 12 август тази година пребито петгодишно дете постъпва за лечение в тежко състояние в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, след което с медицински хеликоптер е транспортирано в София. Бащата на детето е задържан.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Десислава Пеева    
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