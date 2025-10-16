България

Четвъртък носи облаци и слаб дъжд

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

16 октомври 2025, 06:25
Депутатите правят нов опит да съберат кворум в парламента

Шести опит: Ще излезе ли Благомир Коцев от ареста

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Задействат системата BG-ALERT в Царево, Елените и Свети Влас

ВАС задължи АПИ да ремонтира моста на бул. „България“

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ

Площадката за изграждане на новите мощности на АЕЦ "Козлодуй" е одобрена

П рез следващото денонощие над страната ще има разкъсана, над повечето райони – значителна облачност. Слаб дъжд ще превалява на отделни места в югоизточните и планинските части от страната. През нощта ще бъде почти тихо и сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост.

В четвъртък

ще духа слаб, в Източна България - до умерен източен вятър. Минимални температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, за София – около 4 градуса, максималните – между 14 и 19 градуса, за София – около 15 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

Над планините

облачността ще бъде значителна, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

Над Черноморието

ще преобладава облачно време. Почти без валеж. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса. Температурата на морската вода е 18-19 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 41 мин. и залязва в 18 ч. и 43 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 2 мин. Луната в София изгрява в 2 ч. и 15 мин. и залязва в 16 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: три дни след последна четвърт.

В петък

от запад облачността ще се вплътни и след обяд в западните райони на много места ще превали. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните – между 15 и 20 градуса.

През нощта срещу събота и в събота

валежи ще има и в останалата част от страната. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.

Източник: НИМХ    
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

