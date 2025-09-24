В САЩ изключиха 11-годишно момче, отнело пистолет от съученик

У чилище в щата Мичиган обвини петокласник в притежание на оръжие, след като той обезвреди пистолет. Майката на ученик от начално училище в Мичиган говори публично, след като синът ѝ бил изключен, защото взел пистолет от съученик, пише списание People.

Савитра МакКлъркин от Лансинг разказва пред местната телевизия WILX на 19 септември, че 11-годишният ѝ син е бил изключен от Dwight Rich School of the Arts през май, след като негов съученик донесъл огнестрелно оръжие в училище.

По думите ѝ, детето е наказано за постъпка, която тя определя като героична, защото е вярвал, че защитава останалите ученици.

„Разочарована съм. Изчерпах всички сили. Не знам какво да правя“, споделя тя. Още през май местни медии съобщиха, че в училището е открит разглобен и обезвреден пистолет. Полицията тогава арестувала 12-годишно момче, чието име не беше обявено.

Според МакКлъркин нейният син видял съученика си с оръжието, използвал ловните си познания, за да го обезоръжи и разглоби, след което изхвърлил патроните. „Не искаше да се забърква в това, нито пък да предаде детето, което донесе пистолета. Но знаеше, че оръжия не трябва да има в училище“, казва тя.

В страница за набиране на средства в GoFundMe, създадена за покриване на разходите за домашното му обучение, приятел на семейството пише, че първият инстинкт на момчето не бил „да избяга, а да защити съучениците си“.

„В ден, който можеше да се превърне в трагедия, той постъпи със смелост и състрадание“,

се казва още в посланието.

Когато училищната администрация разбрала, че 11-годишният е държал оръжието, го изключили за една година по обвинение в притежание на пистолет. „Вместо да бъде признат за герой, той е третиран като престъпник“, гласи публикацията в GoFundMe. Според нея момчето е отличен ученик, който се отнася към всички с уважение и спортист.

Майката продължава да търси контакт с училищния район в Лансинг и дори се явила на заседание на училищния съвет. „Той е на 11 години. Седми клас. Никога досега не е имал проблеми“, казва тя.

В изявление до списание People директорът по обществена безопасност на училищния район в Лансинг Дейл Пърсън и изпълнителният директор по училищна култура Корделия Блек заявяват, че решението за изключване не е било взето „лекомислено“. „През май 2025 г. се случи сериозен инцидент с огнестрелно оръжие в Dwight Rich Middle School. След щателно разследване и съгласно закона на Мичиган за опасни оръжия на училищна територия, районът реши, че изключването е необходимо“, пише в позицията. Те допълват, че сигурността на всички ученици и служители е основен приоритет.

Междувременно синът на МакКлъркин е записан в неакредитиран онлайн курс, за да не изостава.

„Онлайн училищата признават решението на района. Не ни предоставиха друга възможност или ресурс“,

казва тя.

На GoFundMe страницата е уточнено, че заради „внезапното изключване майката е принудена да обучава сама детето, което я кара да намали работата си и води до сериозни финансови затруднения“.

„Те подготвят детето ми за провал,“ заявява МакКлъркин.

„Правят от него бъдеща статистика, а аз съм дала всичко от себе си, за да не се случи това.

Съкрушена съм, защото той е будно момче и единственото, което иска, е просто да бъде дете“, добавя тя.