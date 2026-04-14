Частна болница изяжда държавната във Враца

Общината търси решение чрез пренасочване на сестри от детски градини и училища

14 април 2026, 15:52
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома
Енергийният министър откри Националното хранилище за радиоактивни отпадъци
Експерт предупреди: Недостиг на дизел в Европа и България до края на месеца
Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста
Времето във вторник: Слънчево с температури до 20 градуса
Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус“
Вярващи от цялата страна поеха на шествие с чудотворната икона от Бачковския манастир
Голямото прибиране: Интензивен трафик в последния почивен ден

„Напусналите са вече около 31 души – 26 медицински сестри, двама лекари и други специалисти”, заяви Вероника Ценова, заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности в община Враца, в ефира на NOVA NEWS. Тя посочи, че масовото напускане е предизвикано от разкриването на ново частно лечебно заведение в района и обясни какви спешни мерки предприемат местните власти, за да не се стигне до затваряне на отделения в държавната болница.

Детското отделение във врачанската болница - пред закриване

По информация на изпълнителния директор д-р Кети Ценова, към момента графиците на отделенията се съставят успешно и болницата работи в пълен режим. Използваемостта на легловата база е около 60%, което съответства на около 150 пациенти, лекуващи се ежедневно. Въпреки това отделенията по педиатрия и неврология работят на нисък капацитет. Вероника Ценова подчерта, че персоналът е над средната възраст, а за последните две години от лечебното заведение са си тръгнали над 60 души.

Основен фактор за отлива на кадри е предстоящото отваряне на частна болница в района. „По наша информация повечето от кадрите, които напускат държавната болница, са за да захранят частното лечебно заведение, където вероятно се предлагат по-добри условия на труд”, поясни заместник-кметът. Тя допълни, че заплатите в МБАЛ „Христо Ботев” се определят на държавно ниво, което ограничава възможностите на общината за директна финансова намеса.

За да се справи с недостига, общината е започнала разговори с директори на детски градини, ясли и училища. Идеята е работещите там медицински сестри да поемат допълнителни дежурства в болницата. Към момента обаче интересът към тази инициатива е слаб и никой от потърсените специалисти все още не е започнал работа в лечебното заведение. Властите се надяват и на новия випуск от филиала на Медицинския университет в града, част от чиито кадри вече работят в болницата.

МБАЛ „Христо Ботев” е 89,33% собственост на държавата, докато община Враца притежава едва 3,77% от акциите. Изпълнителният директор е в постоянен диалог с Министерството на здравеопазването за намиране на трайно решение. Ценова увери, че въпреки трудностите, екипите се стараят да осигуряват навременна и адекватна помощ на пациентите от цялата област.

Източник: NOVA    
