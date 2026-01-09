България

Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас

Лечебното заведение ще носи името "Св. Анастасия"

9 януари 2026, 13:18
Одобриха създаването на нова детска болница в Бургас
П равителството одобри създаването на нова многопрофилна детска болница в Бургас. Лечебното заведение ще носи името "Св. Анастасия" и ще бъде изградено по актуализиран проект, който отчита промените, настъпили по време на подготовката му.

Причината за преработката на проекта са забавяния, свързани с обжалване на обществени поръчки, както и промени в планираната структура и броя на болничните легла. В резултат параметрите на бъдещата болница са адаптирани към реалните нужди и възможности за изпълнение.

Според обновения план детската болница ще предлага лечение по 27 медицински специалности в 26 отделения и ще разполага със 142 легла. Целта е да се осигури навременна и качествена болнична помощ за децата в региона, съобразена със съвременните медицински стандарти.

Експертна оценка показва, че лечебното заведение отговаря на здравните потребности на децата в област Бургас и ще допълни съществуващата болнична мрежа.

Предвижда се дейностите на болницата да могат да бъдат финансирани от Здравната каса в рамките на действащите бюджети.

Очакванията са новата детска болница да подобри значително достъпа до специализирана медицинска помощ за най-малките пациенти в Бургаско.

Източник: Министерски съвет    
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

