Б ългарка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик, съобщава БТА.

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse), се призна за виновна пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Тя е един от тримата банкери от "Креди Сюис", на които през януари американската прокуратура повдигна обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 млрд. долара. Най-малко 200 млн. долара са били отклонени.

Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева каза, че през 2013 г. шефът й Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 млн. долара във връзка с кредит от 372 млн. долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от "Привинвест" (Privinvest) - базирана в Абу Даби компания, която имала договори с мозамбикски държавни фирми.

Според Събева Пиърс превел около 200 000 долара от подкупа по нейна банкова сметка. "Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.

Събева дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато да е сключила споразумение с прокуратурата за сътрудничество. Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми по делото са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от "Креди Сюис". Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Meanwhile - first guilty plea from #CreditSuisse banker involved in the #Mozambique 2bn loan fraud. https://t.co/Jy5FxtbwR9