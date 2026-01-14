България

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

Това обяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

14 януари 2026, 12:14
България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море
Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско
Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев
Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)
Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България
Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил
Честит Банго Васил: Политиците отправиха поздрави към ромската общност

Честит Банго Васил: Политиците отправиха поздрави към ромската общност
КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Б ългария стартира нов проект за модернизация на Военноморските сили с придобиването на седем минни ловци от клас „Трипарти“. Това обяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след решение на Министерския съвет.

С него се одобрява включването на страната ни в договор между България, Белгия и Нидерландия. Проектът предвижда доставката на общо седем кораба – четири от Белгия и три от Нидерландия, като и двете държави вече са взели съответните правителствени решения.

Корабите ще бъдат предоставени на България безплатно, като разходите ще бъдат свързани единствено с тяхното възстановяване и модернизация.

По думите на Запрянов общата стойност за ремонт и привеждане в експлоатационна готовност за следващите четири години възлиза на около 42 млн. евро.

Очаква се първият кораб да пристигне у нас още тази година, след приключване на процедурите по договаряне.

Министърът подчерта, че Военноморските сили вече имат опит с този тип кораби. В момента България разполага с три минни ловци от същия клас, доставени в предходни години от Белгия и Нидерландия. Именно с тях се изпълняват и задачите по противоминната операция в Черно море, която страната ни осъществява съвместно с Румъния и Турция.

Новата доставка е ключова за развитието на противоминните способности на флота, тъй като част от действащите в момента кораби са още от съветско време и вече достигат края на своя експлоатационен ресурс.

През миналата година един такъв кораб е бил изведен от експлоатация, а в близко бъдеще се очаква същото да се случи и с други. С придобиването на „Трипарти“ България ще осигури плавен преход към по-модерни платформи с удължен ресурс.

Според Запрянов новите кораби ще бъдат напълно съвместими със стандартите на НАТО и ще позволят на Военноморските сили да действат ефективно в коалиционна среда. Така проектът не само подменя остарялата техника, но и повишава оперативната съвместимост на България със съюзниците ѝ.

С решението на Министерския съвет реално се дава старт на петия проект за модернизация на Българската армия, заяви още министърът на отбраната в оставка. Той допълни, че след очакваното одобрение от Европейската комисия по механизма „SAFE“ и националния план за въоръжените сили, ще започне и реалното финансиране на тези инициативи.

„Това е сериозна крачка напред в превъоръжаването и модернизацията на армията ни, особено на Военноморските сили“, подчерта Атанас Запрянов, цитиран от NOVA.

Toй определи проекта като стратегически важен за сигурността на страната и за приноса ѝ в съвместните операции на НАТО.

Източник: NOVA    
Запрянов проект модернизация ВМС
Последвайте ни
Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо "звярът" не може да бъде унищожен

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 6 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 6 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 6 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Космосът променя мозъците на астронавтите</p>

Проучване: Космосът променя мозъците на астронавтите

Любопитно Преди 16 минути

Изследователите са анализирали ЯМР сканирания на 26 астронавти преди и след престоя им в Космоса

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Свят Преди 24 минути

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро определя стъпката като "политически сигнал"

Уели Кестенхолц

Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц загина при лавина

Свят Преди 1 час

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

„Правилно“: Крис Нот подхрани слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър

Любопитно Преди 1 час

Крис Нот отново разпали слуховете за конфликт със Сара Джесика Паркър, след като в Instagram иронично подкрепи коментар срещу нея ден след получаването на нейна престижна награда

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Свят Преди 1 час

Иранка сподели истината за тежката и опасна обстановка в Техеран - от убийства, звукови бомби до абсолютна изолация от света

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Любопитно Преди 1 час

Психологията на цветовете показва, че те влияят на различни аспекти от живота ни, затова е логично изборът на дрехи да е свързан с индивидуалността ни

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

България Преди 1 час

Предложението предвиждаше при заплаха срещу други политици охраната им да се поема от МВР

,

Японската кухня под натиск: Защо традиционните ресторанти изчезват

Любопитно Преди 1 час

В Япония всяка година хиляди малки ресторанти затварят врати

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Свят Преди 2 часа

Като цяло Кремъл има причини да е доволен от последните събития във Венецуела

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

България Преди 2 часа

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Любопитно Преди 2 часа

Зоуи Салдана стана най-касовата актриса в историята, след като „Аватар: Огън и пепел“ събра 1,23 млрд. долара. Така тя изпревари Скарлет Йохансон по общи приходи от филмите си, сочат данни на Box Office Mojo

За половин час до Африка: Ще има ли тунел под Гибралтар

За половин час до Африка: Ще има ли тунел под Гибралтар

Свят Преди 2 часа

Изграждането на железопътен тунел под Гибралтарския проток може да стане най-големият инфраструктурен проект на Европа и Африка

Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Свят Преди 2 часа

Путин изрече много лъжи за войната срещу Украйна

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

България Преди 3 часа

Причината е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Свят Преди 3 часа

Джон Форте е музикален талант, който пробива в началото на 20-те си години като участник в албума „The Score“ на Fugees, отличен с „Грами“

Снимката е илюстративна

„Еднократни агенти“: Как Русия използва украинци за атаки в ЕС

Свят Преди 3 часа

Руски шпиони вербуват украинци чрез Telegram и онлайн платформи за палежи, вандализъм и саботаж в Европа

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Кортни Кокс стартира годината с... барабани

Edna.bg

Gen Z срещу екраните: Защо младите все по-често избират живота офлайн

Edna.bg

Илиян Филипов: Вдигаме парите на Око Флекс, офертата на Левски не ме удовлетворява - може да преговаряме

Gong.bg

Перес връща Жозе Моуриньо в Реал?

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Разследват побой над адвокат в Монтана

Nova.bg