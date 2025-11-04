България и РСМ подписват споразумение за изграждане на железопътен тунел

В ицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Подписването ще се състои в четвъртък, 6 ноември, от 11:45 ч., на железопътната гара в Гюешево.

На церемонията ще присъстват представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII.

Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, а половината от него се намира на територията на България.

Очаква се изграждането му да подпомогне икономическото развитие на региона и да засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО.

Проектът за линията София – Кюстендил – Скопие съществува през три века, каза пред БТА историкът доц. д-р Ангел Джонев, който е събрал историята на неслучилото се все още железопътно трасе в снимки. През 1941 г. е започнало строителството на тунел от нашата страна, като от 2,4 км са издълбани около 550 метра.

В момента на жп гарата в Гюешево има ремонт.