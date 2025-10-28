България

Туризмът в Банско в тревога за еврото по Нова година

Бизнесът иска помощ от институциите

28 октомври 2025, 13:20
Т уристическият бизнес в Банско има сериозни притеснения за начина на разплащане и отчитане на приходите в дните около Нова година. Бизнесът настоява за среща с експерти от ресорното министерство и Националната агенция за приходите, съобщи pariteni.bg.

Туристическият бранш е първият, който ще поеме тежестта при преминаването от лева в евро и то в дните, когато е пълно с туристи, а банките не работят. Хотелиери и ресторантьори в Банско имат редица конкретни въпроси, споделя Малин Бистрин, председател на Съюза на туристическия бизнес.

"Представете си в 12 без 1 плащате сметките в лева, след това в евро, колко евро трябва да имаме, не знаем. Дали, пък, да ги събираме, едно портмоне с евро, едно с левове. Второто, което е, колко кеш трябва да имаме. Можем ли да го предвидим, тъй като банките не работят, а и, съответно, наказанията са сериозни и това силно ни тревожи. Не сме готови", обясни той.

Бизнесът очаква отговорите на тези въпроси на среща с експерти от държавните институции.

"Поискахме помощ от Министерството на туризма, заедно с представители на НАП, да дойдат, да внесат малко по-голямо спокойствие. Тя е насрочена за след около две седмици, в които да имаме време след това да се подготвим", посочи още Бистрин.

Въпреки тревогите с днешна дата, туристическият бранш в Банско е убеден, че влизането на България в еврозоната има огромен ефект върху най-силната индустрия у нас.

"Смятам, че въвеждането на еврото е изключително правилно за нашия бранш", допълни той.

Силно земетресение удари Турция
Силно земетресение удари Турция

Преди 15 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 17 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 15 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 19 часа

