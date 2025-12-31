-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

Р анните часове на 31 декември бяха особено мразовити на "покрива" на Балканския полуостров. На връх Мусала дежурните наблюдатели в станциятана Националния институт по метеорология и хидрология са измерили минус 25 градуса по Целзий, съобщи NOVA.

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

"Минус 25, умерен вятър, няма много навалица на пирамидата", отбелязва Росен Димитров, заснел последния изгрев на годината от 2925 метра надморска височина.

Мразовита зима на Нова година, пролет на Йордановден

Справка за най-ниските температури при настоящия студен цикъл показва, че на връх Ботев в Стара планина и на Черни връх във Витоша около 5 сутринта термометрите са регистрирали минус 20 градуса. На старопланинския връх Мургаш в същото време ледената епоха е била при минус 15 градуса.