Банско пусна сезонните карти на цените от миналата година

"Юлен" АД пусна в продажба сезонните карти за лифт съоръженията в ски зона Банско.

Сезонните и целогодишните карти за сезон 2025/2026 за Ски зона Банско могат да бъдат закупени на промоционални цени от днес до последния ден на месец ноември (вкл.) от магазините MAXSPORT в София и Банско, както и от касите на Юлен АД, които се намират на начална станция на кабината в Банско.

Цените са същите, като през миналата година и са валидни само до 30.11.2025 (вкл.). Картата за сезона се запазва на 1700 лв., а за децата до 12 години - 900 лв.