Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

П рез 2025 г. Доналд Тръмп имаше голямо присъствие — неговото завръщане като президент на САЩ доведе до бързи и мащабни промени. Войните в Газа и Украйна продължиха, а природни бедствия удариха места, които отдавна са свикнали с катастрофи, както и такива, които не са.

Далеч от хаоса, хората се обединяваха чрез спорт, вяра и празненства. На модните подиуми се проявяваше креативност, докато по улиците цареше хаос с протести срещу политическите лидери, корупцията и бедността.

Католиците се сбогуваха с папа Франциск и посрещнаха Лъв, докато мигрантите продължаваха отчаяните си пътувания през граници и океани.

