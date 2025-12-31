Свят

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

На Мохамади бе присъдена Нобеловата награда за мир през 2023 за борбата ѝ срещу угнетяването на жените в Иран

31 декември 2025, 08:33
ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади
Източник: БТА

Е вропейският съюз призова вчера Иран да освободи задържани правозащитници, сред които и Нобеловата лауератка Наргес Мохамади, предаде ДПА.

В изявление на ЕС се изразява "сериозно безпокойство във връзка с широката употреба на произволните задържания от иранските власти с цел заглушаване на критичните гласове в страната".

"Призоваваме иранските власти да освободят всички хора, задържани несправедливо заради упражняването на основните си права, включително на свободата на изразяване и събиране. Сред тези хора са Нобеловата лауреатка за мир Наргес Мохамади, чието здравословно състояние остава крехко, и други правозащитници, които бяха арестувани на 12 декември в Машхад", се казва още в изявлението.

"На правозащитниците трябва да бъде давана възможност да говорят и да извършват своята легитимна работа, без да има риск за свободата им както в Иран, така и навсякъде другаде", призовава ЕС.

Мохамади бе задържана с още 40 активисти на 12 декември, по време на възпоминателна церемония за правозащитник в Машхад, Североизточен Иран. Съобщено бе, че те предполагаемо са скандирали лозунги срещу ръководството на Иран.

На Мохамади бе присъдена Нобеловата награда за мир през 2023 за борбата ѝ срещу угнетяването на жените в Иран.

Източник: БТА/Божидар Захариев    
Европейски съюз Иран Наргес Мохамади Правозащитници Произволни задържания Свобода на изразяване Нобелова награда за мир Машхад Права на жените Призив за освобождаване
Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

EV, завръщане на стилове и какво още да очакваме от автомобилната 2026 г

EV, завръщане на стилове и какво още да очакваме от автомобилната 2026 г

