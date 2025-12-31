Свят

Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтени и газови находища на Лукойл в Каспийско море

31 декември 2025, 10:32
Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти
Източник: iStock

У дарите на Украйна срещу руски енергийни съоръжения достигнаха месечен рекорд, съобщи агенция „Блумбърг“. През декември Киев засили атаките си, като порази най-голям брой съоръжения и обхвана най-широкия спектър от цели от началото на войната срещу Русия. Според данни, събрани от агенцията, е имало най-малко 24 атаки срещу руски рафинерии, петролни танкери и други офшорни съоръжения, както и основна тръбопроводна инфраструктура. 

Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтени и газови находища на Лукойл в Каспийско море. В течение на месеца той удари и пристанищата Таман в Керченския пролив между Черно и Адзовско морета и Ростов на Азовско море, причинявайки запалването на няколко танкера, и продължи да атакува „сенчестия флот“ на Русия. 

По-рано украинските въоръжени сили удариха нефтопреработвателната рафинерия в град Новошахтинск в Ростовска област. Те използваха крилати ракети „Шторм Шедоу“ с въздушно изстрелване. Рафинерията в Новошахтинск е един от най-големите доставчици на нефтопродукти в Южна Русия и участва в снабдяването на руските сили, воюващи срещу Украйна. Също на 25 декември дронове с голям обсег удариха нефтени резервоари в морското пристанище Темрюк, разположено в Краснодарския край на Русия.

„Руските власти очакват приходите от петрол и газ да паднат до 23% от бюджетните приходи през следващата година, което е рекордно ниско ниво“, се посочва в съобщението.

Източник: БГНЕС    
Украински атаки Руски енергийни съоръжения Рекорден брой атаки Петролни рафинерии Морска инфраструктура Пристанища Икономически ефект Приходи от петрол и газ Крилати ракети Дронове
Последвайте ни
Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Звездните двойки, които сложиха край на любовта си през 2025 г.

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
EV, завръщане на стилове и какво още да очакваме от автомобилната 2026 г

EV, завръщане на стилове и какво още да очакваме от автомобилната 2026 г

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

Какво ще се случи с вашите кредити, депозити и инвестиции при въвеждането на еврото

България Преди 36 минути

Един от най-често задаваните въпроси е дали ще се променят лихвите по кредити или депозити след преминаването към евро

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Свят Преди 1 час

„Те са убили много палестинци“, смята Нетаняху

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

ЕС призовава Иран да освободи Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади

Свят Преди 2 часа

На Мохамади бе присъдена Нобеловата награда за мир през 2023 за борбата ѝ срещу угнетяването на жените в Иран

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Най-скъпо платените музиканти за 2025 г. в света

Любопитно Преди 3 часа

Изминалата година отново доказа, че върхът на музикалния бизнес е запазен за онези, които умеят да съчетават изкуство с безпогрешен бизнес нюх

.

България приема еврото: Как се променят заплатите, пенсиите и цените

България Преди 3 часа

От първия ден, в който евро стане официално платежно средство, всички трудови възнаграждения ще бъдат изплащани в евро

На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес

Любопитно Преди 3 часа

Свети Теофилакт бил роден на остров Евбея и живял през XI век

,

Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година

Свят Преди 3 часа

Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия

,

Как да отпразнуваме Нова година, без да навредим на здравето си

Любопитно Преди 3 часа

Научете как да прекарате празниците по здравословен начин

а

Германия разглежда саботажа и кибератаките от чужди сили като подготовка за война

Свят Преди 3 часа

През последните месеци Германия и съюзниците ѝ са изправени пред поредица от хибридни атаки

Какво да има на новогодишната трапеза през 2026 г. – менюто, което Огненият кон „одобрява“

Какво да има на новогодишната трапеза през 2026 г. – менюто, което Огненият кон „одобрява“

Любопитно Преди 3 часа

Менюто за 2026 г. – Годината на Огнения кон – трябва да включва зърнени ястия, огненоцветни плодове, леки салати, нежно месо, десерти с мед и топли напитки, за да привлечете изобилие, успех и добра енергия през цялата година

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за последния ден на 2025 г.

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

Технологии Преди 4 часа

Илон Мъск има нова любима технология и това са роботите. Той прогнозира, че те ще навлязат във всички аспекти на цивилизацията и това може да се случи сравнително скоро. Но наистина ли е така

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

Свят Преди 12 часа

Инсталацията беше тествана днес

Испания купува 30 изтребителя от Турция

Испания купува 30 изтребителя от Турция

Свят Преди 12 часа

Споразумението представлява важен етап за отбранителния сектор на Турция

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Свят Преди 13 часа

Тя каза, че лекарите са открили рака малко след като е родила дъщеря си

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

Свят Преди 13 часа

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 10 лица и организации

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Антъни Хопкинс на 88: Какво не знаем за легендата, която не познава граници

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 31 декември, сряда

Edna.bg

Мартин Йодегор пред DIEMA SPORT за уроците, мечтата за титла и Реал Мадрид

Gong.bg

Симеон Николов: Не знам дали жените харесват мен, славата или парите

Gong.bg

Мразовита зима на Нова година, пролет на Йордановден

Nova.bg

Къде и как идва Новата година според децата

Nova.bg