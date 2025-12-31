Месечен рекорд на украинските удари срещу руски енерго обекти

У дарите на Украйна срещу руски енергийни съоръжения достигнаха месечен рекорд, съобщи агенция „Блумбърг“. През декември Киев засили атаките си, като порази най-голям брой съоръжения и обхвана най-широкия спектър от цели от началото на войната срещу Русия. Според данни, събрани от агенцията, е имало най-малко 24 атаки срещу руски рафинерии, петролни танкери и други офшорни съоръжения, както и основна тръбопроводна инфраструктура.

Отбелязва се, че Киев е засилил особено атаките срещу морската инфраструктура, включително многократни атаки срещу нефтени и газови находища на Лукойл в Каспийско море. В течение на месеца той удари и пристанищата Таман в Керченския пролив между Черно и Адзовско морета и Ростов на Азовско море, причинявайки запалването на няколко танкера, и продължи да атакува „сенчестия флот“ на Русия.

По-рано украинските въоръжени сили удариха нефтопреработвателната рафинерия в град Новошахтинск в Ростовска област. Те използваха крилати ракети „Шторм Шедоу“ с въздушно изстрелване. Рафинерията в Новошахтинск е един от най-големите доставчици на нефтопродукти в Южна Русия и участва в снабдяването на руските сили, воюващи срещу Украйна. Също на 25 декември дронове с голям обсег удариха нефтени резервоари в морското пристанище Темрюк, разположено в Краснодарския край на Русия.

„Руските власти очакват приходите от петрол и газ да паднат до 23% от бюджетните приходи през следващата година, което е рекордно ниско ниво“, се посочва в съобщението.