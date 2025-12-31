Шампанско на Нова година? Традиция е, но помислете пак

Ш ампанското традиционно се свързва с празненства и понякога с ползите му за здравето. Научните доказателства обаче не са толкова категорични. Владимир Алексеевич Логинов, гастроентеролог, обясни пред Rambler къде се крият доказаните факти и къде се крият често срещаните митове.

Какво е шампанско и от какво се състои?

Това пенливо вино произхожда от региона Шампан във Франция. Произвежда се чрез процес на двойна ферментация. Първо гроздовият сок се превръща във вино, след това в бутилката се добавят захар и мая и се извършва втора ферментация. Този процес произвежда въглероден диоксид, който се отделя като характерни мехурчета.

Алкохолното съдържание на напитката обикновено е 11–13%. Калоричното съдържание на чаша шампанско е сравнимо с това на виното, но стандартната порция обикновено е по-малка, което улеснява контрола на консумираното количество.

Мехурчетата влияят на начина, по който тялото метаболизира алкохола. Проучване, публикувано в научното списание „Алкохол и алкохолизъм“ (Oxford University Press), установява , че въглеродният диоксид ускорява абсорбцията на етанол от стомаха в кръвния поток.

При едно и също количество консумиран алкохол, нивата на алкохол в кръвта се повишават по-бързо след пенливо вино, отколкото след негазирана напитка. Този ефект е свързан с физичните свойства на шампанското, а не с неговата сила.

Как се пие шампанско

Има няколко прости правила, които могат да помогнат за намаляване на стреса върху тялото:

Избягвайте да пиете на празен стомах. Храненето забавя усвояването на алкохола и намалява дразненето.

Пийте бавно, на малки глътки. Това темпо улеснява контролирането на количеството.

Редувайте с вода. Това намалява дехидратацията и риска от главоболие на следващия ден.

Вземете предвид здравословното си състояние и лекарствата, които приемате.

Шампанското е по-вероятно да причини нежелани реакции при хора с гастрит, рефлукс, мигрена и високо кръвно налягане.

Не превръщайте алкохола в навик. Дори малки количества, когато се консумират редовно, могат да увеличат вредата.

Тези препоръки не правят алкохола безопасен. Те могат да намалят рисковете донякъде, но не защитават напълно тялото. „Ако все пак изберете шампанско, най-добре е да го пиете в началото на хранене и с леки закуски. След обилна вечеря или с десерт, пенливото вино е забележимо по-неприятно“, ккатегоричен е Владимир Алексеевич Логинов.

Потенциални ползи от шампанското

Антиоксиданти

Шампанското съдържа полифеноли – растителни съединения, които се срещат и в други вина. Количеството им зависи от сорта грозде и технологията на производство. Полифенолите се изучават заради техните антиоксидантни свойства. В лабораторни експерименти тези съединения участват в защитата на клетките от оксидативен стрес и влияят върху съдовата функция. Такива ефекти обаче се наблюдават извън тялото или при краткосрочни физиологични експерименти.

Няма клинични доказателства, че шампанското намалява риска от хронични заболявания. Освен това, някои полифеноли имат ниска бионаличност, а алкохолът остава рисков фактор. Според експерта, въпросът не е дали шампанското съдържа полифеноли, а колко от тях има. Класическото шампанско brut съдържа значително по-малко от червеното вино. „За да получите дори забележима доза, ще трябва да изпиете такова количество шампанско, че сериозно да увреди черния дроб, панкреаса и стомашната лигавица“, казва лекарят.

Влияние върху настроението

Шампанското, подобно на другите алкохолни напитки, отпуска и предизвиква лек еуфоричен ефект. Този ефект е свързан с ефекта на етанола върху централната нервна система. Изследванията показват, че алкохолът влияе на допаминовата система на мозъка и увеличава освобождаването на допамин. Този невротрансмитер участва в чувството за удоволствие и награда.

Алкохолът не помага за справяне със стреса или тревожността, а когато се консумира редовно, всъщност може да влоши настроението и цялостното ви емоционално състояние.

Влияние върху сърцето и кръвоносните съдове

В експеримент, публикуван в British Journal of Nutrition , учените забелязали, че след няколко чаши шампанско, кръвоносните съдове на здравите доброволци се разширили и кръвният поток се увеличил. Авторите описват този ефект като временна физиологична реакция, свързана с повишена наличност на азотен оксид , молекула, участваща във вазодилатацията. Няма доказателства за намален риск от сърдечни заболявания или друга дългосрочна защита.

Наблюдателни проучвания също така отбелязват, че хората, които пият шампанско и бяло вино умерено, са по-малко склонни да претърпят внезапен сърдечен арест. Тези открития обаче отразяват цялостното здраве и начин на живот на участниците, а не ефектите от една-единствена напитка.

Нито едно от проучванията не е изследвало алкохола като средство за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания. Краткосрочният ефект не отменя факта, че алкохолът е вреден за здравето.

Вредата от шампанското

Етанолът засяга черния дроб, кръвоносните съдове и мозъка, независимо от вида на виното или наличието на мехурчета. Редовната консумация повишава кръвното налягане и нарушава сърдечния ритъм. Алкохолът също допринася за пристрастяването. С течение на времето той променя системата за възнаграждение на мозъка и намалява контрола върху количеството консумиран алкохол. Нито силата на алкохола, нито умереността предпазват от това.

Световната здравна организация подчертава: няма безопасно количество алкохол. Всяко количество е вредно за здравето и краткосрочните ползи не надвишават дългосрочните последици.

Проблеми с храносмилането

„Мехурчетата създават излишно налягане в стомаха и могат да отслабят клапана между стомаха и хранопровода. Това улеснява връщането на киселина и алкохол обратно в хранопровода, причинявайки киселини. В този случай оригването просто помага на тялото да се отърве от излишните газове“, казва доктор Логинов. Лекарят подчертава, че дори една чаша шампанско може да провокира влошаване на състоянието при гастроезофагеална рефлуксна болест и хронично киселини.

При гастрит и пептични язви, мехурчетата и алкохолът засилват дразненето на лигавицата и могат да причинят болка. При хора със синдром на раздразнените черва шампанското често води до подуване на корема и спазми. А при хора с чернодробни заболявания и хроничен панкреатит, газираните напитки са особено стресиращи, защото алкохолът се абсорбира по-бързо.

Калорично съдържание и влияние върху теглото

Една чаша обикновено съдържа около 90–100 килокалории, като точното количество зависи от съдържанието на захар. Сухите сортове имат по-малко, докато полусухите и сладките сортове имат повече. Алкохолът забавя изгарянето на мазнини и може да увеличи апетита, което в крайна сметка се отразява на теглото.

Основното нещо: шампанското крие повече рискове, отколкото ползи

Научните данни показват, че шампанското може да причини краткосрочни промени в тялото, като например промени в съдовата функция или цялостното благосъстояние.

Тези реакции не представляват полза за здравето, нито предпазват от болести. Те не могат да компенсират ефектите на алкохола върху тялото. Шампанското остава алкохолна напитка с всички обичайни последици: от стрес върху черния дроб и кръвоносните съдове до ефекти върху нервната система.