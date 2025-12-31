Любопитно

Шампанско на Нова година? Традиция е, но помислете пак

31 декември 2025, 08:52
Шампанско на Нова година? Традиция е, но помислете пак
Наздравица с шампанско   
Източник: iStock/GettyImages

Ш ампанското традиционно се свързва с празненства и понякога с ползите му за здравето. Научните доказателства обаче не са толкова категорични. Владимир Алексеевич Логинов, гастроентеролог, обясни пред Rambler къде се крият доказаните факти и къде се крият често срещаните митове.

  • Какво е шампанско и от какво се състои?

Това пенливо вино произхожда от региона Шампан във Франция. Произвежда се чрез процес на двойна ферментация. Първо гроздовият сок се превръща във вино, след това в бутилката се добавят захар и мая и се извършва втора ферментация. Този процес произвежда въглероден диоксид, който се отделя като характерни мехурчета.

Алкохолното съдържание на напитката обикновено е 11–13%. Калоричното съдържание на чаша шампанско е сравнимо с това на виното, но стандартната порция обикновено е по-малка, което улеснява контрола на консумираното количество.

Мехурчетата влияят на начина, по който тялото метаболизира алкохола. Проучване, публикувано в научното списание „Алкохол и алкохолизъм“ (Oxford University Press), установява , че въглеродният диоксид ускорява абсорбцията на етанол от стомаха в кръвния поток.

При едно и също количество консумиран алкохол, нивата на алкохол в кръвта се повишават по-бързо след пенливо вино, отколкото след негазирана напитка. Този ефект е свързан с физичните свойства на шампанското, а не с неговата сила.

Източник: iStock/GettyImages
  • Как се пие шампанско

Има няколко прости правила, които могат да помогнат за намаляване на стреса върху тялото:

  • Избягвайте да пиете на празен стомах. Храненето забавя усвояването на алкохола и намалява дразненето.
  • Пийте бавно, на малки глътки. Това темпо улеснява контролирането на количеството.
  • Редувайте с вода. Това намалява дехидратацията и риска от главоболие на следващия ден.
  • Вземете предвид здравословното си състояние и лекарствата, които приемате.
  • Шампанското е по-вероятно да причини нежелани реакции при хора с гастрит, рефлукс, мигрена и високо кръвно налягане.
  • Не превръщайте алкохола в навик. Дори малки количества, когато се консумират редовно, могат да увеличат вредата.

Тези препоръки не правят алкохола безопасен. Те могат да намалят рисковете донякъде, но не защитават напълно тялото. „Ако все пак изберете шампанско, най-добре е да го пиете в началото на хранене и с леки закуски. След обилна вечеря или с десерт, пенливото вино е забележимо по-неприятно“, ккатегоричен е Владимир Алексеевич Логинов.

  • Потенциални ползи от шампанското

Антиоксиданти

Шампанското съдържа полифеноли – растителни съединения, които се срещат и в други вина. Количеството им зависи от сорта грозде и технологията на производство. Полифенолите се изучават заради техните антиоксидантни свойства. В лабораторни експерименти тези съединения участват в защитата на клетките от оксидативен стрес и влияят върху съдовата функция. Такива ефекти обаче се наблюдават извън тялото или при краткосрочни физиологични експерименти.

Източник: iStock/GettyImages

Няма клинични доказателства, че шампанското намалява риска от хронични заболявания. Освен това, някои полифеноли имат ниска бионаличност, а алкохолът остава рисков фактор. Според експерта, въпросът не е дали шампанското съдържа полифеноли, а колко от тях има. Класическото шампанско brut съдържа значително по-малко от червеното вино. „За да получите дори забележима доза, ще трябва да изпиете такова количество шампанско, че сериозно да увреди черния дроб, панкреаса и стомашната лигавица“, казва лекарят.

Влияние върху настроението

Шампанското, подобно на другите алкохолни напитки, отпуска и предизвиква лек еуфоричен ефект. Този ефект е свързан с ефекта на етанола върху централната нервна система. Изследванията показват, че алкохолът влияе на допаминовата система на мозъка и увеличава освобождаването на допамин. Този невротрансмитер участва в чувството за удоволствие и награда.

Алкохолът не помага за справяне със стреса или тревожността, а когато се консумира редовно, всъщност може да влоши настроението и цялостното ви емоционално състояние.

Влияние върху сърцето и кръвоносните съдове

В експеримент, публикуван в British Journal of Nutrition , учените забелязали, че след няколко чаши шампанско, кръвоносните съдове на здравите доброволци се разширили и кръвният поток се увеличил. Авторите описват този ефект като временна физиологична реакция, свързана с повишена наличност на азотен оксид , молекула, участваща във вазодилатацията. Няма доказателства за намален риск от сърдечни заболявания или друга дългосрочна защита.

Наблюдателни проучвания също така отбелязват, че хората, които пият шампанско и бяло вино умерено, са по-малко склонни да претърпят внезапен сърдечен арест. Тези открития обаче отразяват цялостното здраве и начин на живот на участниците, а не ефектите от една-единствена напитка.

Нито едно от проучванията не е изследвало алкохола като средство за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания. Краткосрочният ефект не отменя факта, че алкохолът е вреден за здравето.

  • Вредата от шампанското

Етанолът засяга черния дроб, кръвоносните съдове и мозъка, независимо от вида на виното или наличието на мехурчета. Редовната консумация повишава кръвното налягане и нарушава сърдечния ритъм. Алкохолът също допринася за пристрастяването. С течение на времето той променя системата за възнаграждение на мозъка и намалява контрола върху количеството консумиран алкохол. Нито силата на алкохола, нито умереността предпазват от това.

Източник: iStock/Guliver Images

Световната здравна организация подчертава: няма безопасно количество алкохол. Всяко количество е вредно за здравето и краткосрочните ползи не надвишават дългосрочните последици.

Проблеми с храносмилането

„Мехурчетата създават излишно налягане в стомаха и могат да отслабят клапана между стомаха и хранопровода. Това улеснява връщането на киселина и алкохол обратно в хранопровода, причинявайки киселини. В този случай оригването просто помага на тялото да се отърве от излишните газове“, казва доктор Логинов. Лекарят подчертава, че дори една чаша шампанско може да провокира влошаване на състоянието при гастроезофагеална рефлуксна болест и хронично киселини.

При гастрит и пептични язви, мехурчетата и алкохолът засилват дразненето на лигавицата и могат да причинят болка. При хора със синдром на раздразнените черва шампанското често води до подуване на корема и спазми. А при хора с чернодробни заболявания и хроничен панкреатит, газираните напитки са особено стресиращи, защото алкохолът се абсорбира по-бързо.

Калорично съдържание и влияние върху теглото

Една чаша обикновено съдържа около 90–100 килокалории, като точното количество зависи от съдържанието на захар. Сухите сортове имат по-малко, докато полусухите и сладките сортове имат повече. Алкохолът забавя изгарянето на мазнини и може да увеличи апетита, което в крайна сметка се отразява на теглото.

  • Основното нещо: шампанското крие повече рискове, отколкото ползи

Научните данни показват, че шампанското може да причини краткосрочни промени в тялото, като например промени в съдовата функция или цялостното благосъстояние.

Тези реакции не представляват полза за здравето, нито предпазват от болести. Те не могат да компенсират ефектите на алкохола върху тялото. Шампанското остава алкохолна напитка с всички обичайни последици: от стрес върху черния дроб и кръвоносните съдове до ефекти върху нервната система.

По темата

Източник: rambler.ru    
шампанско вреда от алкохол здраве гастроентеролог храносмилане алкохолна консумация ползи за здравето мехурчета съвети за пиене митове
Последвайте ни
Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Откриха изчезнал млад мъж на Витоша: Какво съветват планинските спасители?

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

Извънредните новини, които шокираха света през 2025 година

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

-25 градуса на Мусала: Ледена епоха в най-високия планински връх у нас

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Русия заяви, че Украйна е атакувала Москва с дронове

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

Кога ще изплатят пенсиите и обезщетенията в евро

pariteni.bg
EV, завръщане на стилове и какво още да очакваме от автомобилната 2026 г

EV, завръщане на стилове и какво още да очакваме от автомобилната 2026 г

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 5 дни

Виц на деня

-Здравейте, аз съм новата ви съседка. а ви се намира сол? -Момент, да разкарам жената.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

Свят Преди 59 минути

„Те са убили много палестинци“, смята Нетаняху

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Земетресение с магнитуд 5,0 разтърси Калифорния

Свят Преди 1 час

За жертви и щети не се съобщава

На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес

Любопитно Преди 2 часа

Свети Теофилакт бил роден на остров Евбея и живял през XI век

,

Си Цзинпин и Владимир Путин си размениха поздравления по случай Нова година

Свят Преди 2 часа

Си заяви, че 2025 е отбелязала конкретен етап от всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия

,

Как да отпразнуваме Нова година, без да навредим на здравето си

Любопитно Преди 2 часа

Научете как да прекарате празниците по здравословен начин

а

Германия разглежда саботажа и кибератаките от чужди сили като подготовка за война

Свят Преди 2 часа

През последните месеци Германия и съюзниците ѝ са изправени пред поредица от хибридни атаки

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

Леденостудена новогодишна нощ ни очаква

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за последния ден на 2025 г.

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

Мъск очаква хуманоидните роботи да са навсякъде

Технологии Преди 3 часа

Илон Мъск има нова любима технология и това са роботите. Той прогнозира, че те ще навлязат във всички аспекти на цивилизацията и това може да се случи сравнително скоро. Но наистина ли е така

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

ЕЦБ изписа във Франкфурт: Добре дошла, България!

Свят Преди 11 часа

Инсталацията беше тествана днес

Испания купува 30 изтребителя от Турция

Испания купува 30 изтребителя от Турция

Свят Преди 11 часа

Споразумението представлява важен етап за отбранителния сектор на Турция

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Внучката на Кенеди почина само на 35 години

Свят Преди 12 часа

Тя каза, че лекарите са открили рака малко след като е родила дъщеря си

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

САЩ обявиха санкции срещу Иран и Венецуела

Свят Преди 13 часа

Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на 10 лица и организации

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

България Преди 13 часа

Съдът потвърди парична гаранция от 100 хил. лв. за обвиняемия

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

Пожар в блок в София, евакуираха 20 души

България Преди 14 часа

На място са били изпратени два противопожарни автомобила

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

Хиляди хоспитализирани в игрални зали в България вместо в болници

България Преди 15 часа

Данните на НАП обхващат първите шест месеца на 2025 г.

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Централните банки ще обменят левове в еврозоната до 2 март

Свят Преди 15 часа

Обмяната ще се предоставя на определени за целта места

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли кучетата различни кръвни групи и има ли универсални донори

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Антъни Хопкинс на 88: Какво не знаем за легендата, която не познава граници

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 31 декември, сряда

Edna.bg

Рубен Аморим: Не можем да търсим оправдания

Gong.bg

Лудогорец прави важна промяна за Лига Европа

Gong.bg

Сигнал от зрители на NOVA: Измама с вила под наем в Разлог в новогодишната нощ

Nova.bg

Историческо: За последен ден левът е единствената официална валута в България

Nova.bg