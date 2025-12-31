Нетаняху: Правителство в Газа ще има само след разоръжаването на Хамас

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху смята, че е възможно да се сформира ново правителство в ивицата Газа през следващата година, при условие че радикалното палестинско движение Хамас се разоръжи. Той заяви това в интервю за Fox News.

„Ново правителство в Газа е възможно, ако Хамас бъде разоръжен“, каза Нетаняху. Той добави, че „потенциално ново правителство“ няма да може да функционира в палестинския анклав, „ако Хамас продължи да има оръжия“.

„Ако разоръжим Хамас с помощта на международни сили или по някакъв друг начин, тогава да, виждам различно бъдеще за Газа“, добави израелският премиер. „Тази стъпка трябва да бъде предприета“, подчерта той, визирайки разоръжаването. „Всички разбират това. Мисля, че Хамас разбира това. И затова не искат да го правят.“ „Въпросът не е да се преговаря с Хамас“, смята Нетаняху. Според него палестинското движение трябва да „изчезне“. „Знаете ли кой иска това повече от всеки друг? Народът на Газа“, заяви премиерът.

Според неговата версия, Хамас „все още има около 20 000 души, въоръжени основно с автомати „Калашников“, които периодично използват, за да екзекутират всеки, който не иска тиранията им да продължи“. „Те са убили много палестинци“, смята Нетаняху. Той също така заяви, че Хамас има „60 000 автомата „Калашников“. „Това е същността на разоръжаването – да им се отнемат тези оръжия“, добави премиерът.

Той също така заяви, че тунелите, използвани от движението, трябва да бъдат унищожени. „Хамас отказва да направи това“, каза Нетаняху.

На 29 декември той се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в имението на американския лидер Мар-а-Лаго в щата Флорида. На съвместна пресконференция след консултациите им Тръмп заяви, че на Хамас ще бъде даден „много кратко време“ за разоръжаване, в противен случай ще „плати адска цена“. След това Тръмп подчерта, че процесът ще бъде наблюдаван от американска страна от неговия специален пратеник Стивън Уиткоф и неговия зет и предприемач Джаред Кушнер.