България

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други

16 септември 2025, 08:12
България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут
Източник: iStock Photos/Getty Images

Р уският собственик на товарния кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който стоеше в центъра на опустошителния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г., е арестуван в България.

Арестът на Игор Гречушкин идва близо пет години след като ливански следствен съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за задържане – срещу него и срещу капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.

Страшни взривове недалеч от посолството на България в Ливан, загинали

Подготвят се документи с искане за предаването на Гречушкин на Ливан за разпит. Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България, за да го разпитат тук.

Според четирима съдебни източници Гречушкин, който притежава и кипърско гражданство, е бил задържан миналата седмица на летище „Васил Левски“ в София, след като пристигнал с полет от Кипър.

Увеличават се жертвите от експлозиите в Бейрут, тридневен траур

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Тя опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

По-рано тази година Ливан избра президент Жозеф Аун, министър-председател Науф Салам и кабинет с реформаторска платформа, който обеща да довърши разследването и да потърси отговорност от виновните.

Германски дипломат е сред жертвите в Ливан

Властите твърдят, че катастрофата е била предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхраняван огромен запас от промишлен химикал – амониев нитрат.

Взривът се случи на фона на икономически колапс, който Световната банка определи като един от най-тежките в съвременната история и който широко се приписва на управляващия елит, обвиняван в корупция и лошо управление.

От самото начало разследването на експлозията бе белязано от редица политически и правни препятствия. През декември 2020 г. водещият следовател Фади Саван повдигна обвинения за небрежност срещу бившия премиер Хасан Диаб и трима бивши министри. Под политически натиск Саван бе отстранен от делото.

През юли обаче следственият съдия Тарек Битар призова висши политически, съдебни и служители по сигурността в нов опит да доведе делото до край.

Припомняме и тази галерия от архива ни:

Ужасяващи разрушения след експлозиите в Бейрут
16 снимки
ф
ф
ф
ф

 

Източник: БГНЕС    
Бейрут кораб взрив арест руски гражданин България
Последвайте ни
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

България арестува собственика на кораба, свързан с взрива, убил 218 души в Бейрут

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

Нова батерия от CATL обещава 1 млн. км живот и зареждане за 10 мин

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 часа
Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа
Ексклузивно

Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на град Газа

Преди 1 час
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 час
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Красотата винаги е имала цена - често плащана със здраве, болка и живот

Любопитно Преди 15 минути

Красотата никога не е била справедлива - и никога не е било писано да бъде

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

България Преди 39 минути

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО заяви, че правителството може да разчита на подкрепата им, докато работи за хората и държавата

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

България Преди 1 час

Опелото ще се състои от 12:00 часа в храм "Света Троица"

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Любопитно Преди 1 час

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

Любопитно Преди 1 час

Ако искате да се освободите от лош навик, експертите препоръчват да промените средата си, за да избегнете провокиращи фактори

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Технологии Преди 2 часа

OpenAI вдига завесата за най-популярните дейности с чатбота

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Любопитно Преди 8 часа

Безгрешните Лечители акостираха на Брега на отчаянието

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Свят Преди 9 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

България Преди 9 часа

По-ниска скорост ще бъде наложена и по други магистрали

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Свят Преди 9 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 10 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

България Преди 10 часа

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

България Преди 12 часа

Мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му

Мицотакис отряза Турция през Коща

Мицотакис отряза Турция през Коща

Свят Преди 12 часа

Мицотакис: Държави, които заплашват страни от ЕС с война, не могат да участват

Испания нанесе тежък удар на Израел

Испания нанесе тежък удар на Израел

Свят Преди 12 часа

Испания вече е финализирала и отмяната на друг договор – за 168 противотанкови установки

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

Радев за казуса с НСО: Всяка институция има служебни автомобили

България Преди 13 часа

Калин Стоянов попита на какъв принцип е взето решението една от малкото чисто нови лимузини да бъде разпределена за ползване единствено от съпругата на президента

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 септември, вторник

Edna.bg

Валентин Илиев се завръща в ЦСКА

Gong.bg

Африкански гранд си хареса Мустафа Сангаре

Gong.bg

Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела и изчисти името си

Nova.bg

Националната гвардия в американските градове: Какво позволява законът

Nova.bg