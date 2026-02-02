Любопитно

HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival

Към него се присъединяват още Miss Monique, Yotto, Juany Bravo, Pavel Petrov, Dimo, Bagerziev и Jaffar

2 февруари 2026, 12:10
HUGEL пристига в Банско за EXE Winter Festival
Източник: EXE Winter Festival Bansko

Е дин от най-разпознаваемите артисти на съвременната електронна сцена - HUGEL ще бъде сред хедлайнерите на EXE Winter Festival Bansko. Първият по рода си apres-ski зимен фестивал на открито, разположен директно на ски пистите в Банско, очаква своите фенове за двудневно музикално изживяване на 14 и 15 март.

EXE Winter Festival Bansko ще се проведе на Бъндеришка поляна и ще съчетае зимни спортове, планинска среда и електронна музика от световна класа. Форматът включва две бутикови дневни партита на открито (12:00–19:00 ч.), последвани от две афтърпартита на закрито, които ще отбележат края на ски сезона с отличаваща и запомняща се енергия.

Източник: EXE Winter Festival Bansko

Френският DJ и продуцент HUGEL е глобално утвърдено име с милиарди стриймове и хитове като “Bella Ciao” и “I Adore You”. Неговият енергичен и модерен хаус звук го превръща в естествен избор за фестивал, който цели да позиционира България сред иновативните зимни музикални дестинации в Европа.

Освен HUGEL, фестивалът ще представи и артисти като Miss Monique, Yotto, Juany Bravo, Pavel Petrov, Dimo, Bagerziev и Jaffar, оформяйки балансирана международна и българска програма.

Освен билети за самото събитие, организаторите от EXE и BANSKO Ski предлагат вариант за достъп до Бъндеришка поляна с кабинковия лифт, както и специален пакет с включена в него лифт карта, за желаещите да карат ски или борд. За удобството на посетителите, в зоната на Бъндеришка поляна ще бъде обособено място за съхранение на лично ски оборудване, както и зона за храна и напитки ипълна фестивална инфраструктура, осигуряваща комфорт през целия ден.

Източник: EXE Winter Festival Bansko
HUGEL EXE Winter Festival Bansko Банско Електронна музика Зимен фестивал Афтър-ски парти Бъндеришка поляна Зимни спортове Планинска среда Мартенски фестивал
