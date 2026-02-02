Любопитно

Хирурзи поддържаха мъж жив без бели дробове в продължение на 48 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

2 февруари 2026, 11:26
Хирурзи поддържаха мъж жив без бели дробове в продължение на 48 часа
Източник: iStock

В забележителен акт на запазване на живота, хирурзите успяха да поддържат критично болен мъж жив в продължение на 48 часа без два бели дроба, докато чакаше двойна трансплантация на бял дроб - радикален подход, който може да се използва отново при избрани пациенти.

Екип от Северозападния университет в САЩ е изградил система за цялостен изкуствен бял дроб (TAL), която насища с кислород кръвта по начина, по който обикновено правят белите дробове, като същевременно управлява кръвния поток и защитава сърцето.

ТАЛ беше от решаващо значение за стабилизирането на пациента и подготовката му за получаване на чифт донорски бели дробове. Повече от две години по-късно пациентът се е възстановил добре – и има напълно функциониращи бели дробове.

Историята започва през пролетта на 2023 г., когато 33-годишният мъж развива белодробна недостатъчност, свързана с грип. Тя бързо прогресира до пневмония, сепсис и така наречения синдром на остър респираторен дистрес (ОРДС).

„Той беше развил инфекция на белите си дробове, която просто не можеше да се лекува с никакви антибиотици, защото беше резистентна на всичко“, казва гръдният хирург Анкит Бхарат.

„Тази инфекция е причинила втечняване на белите му дробове и след това е продължила да се разпространява към останалата част от тялото му.“

Стандартният подход би бил пациентът да се постави на животоподдържаща система и да се даде време на белите дробове да се възстановят. Тук обаче белите дробове бяха основният проблем и източник на инфекция: мъжът изглеждаше сигурен, че ще умре, ако белите му дробове не бъдат отстранени, и много вероятно щеше да умре, ако бъдат отстранени.

Премахването на двата бели дроба – двустранна пневмонектомия – обикновено води до сърдечна недостатъчност поради нарушения в кръвообращението.

За да се избегне това и да се преодолеят ограниченията на предишни опити , медицинският екип, разработил TAL, добави двойни канали за кръвен поток и адаптивен към потока шънт, което позволява изравняване на вариациите в кръвния поток.

Апаратът беше достатъчен, за да поддържа пациента жив достатъчно дълго, за да може тялото му да се възстанови достатъчно, за да може да се извърши трансплантация на бял дроб. След като органите бяха отстранени, започнаха да се появяват признаци на възстановяване от инфекцията.

Бхарат и екипът му извършиха молекулярен анализ на белите дробове след отстраняването им, потвърждавайки, че няма шанс белите дробове да се възстановят от ARDS сами.

Белезите и имунните увреждания означаваха, че в този случай трансплантацията на бял дроб е абсолютно необходима.

„Обикновено трансплантацията на бял дроб е запазена за пациенти с хронични заболявания като интерстициална белодробна болест или кистозна фиброза“, казва Бхарат.

„В момента хората си мислят, че ако човек развие тежък ARDS, трябва да продължи да го подкрепя и в крайна сметка белите дробове ще се оправят.“

Това е подход, който може да се използва отново, за да се спасят повече животи: Въпреки че изграждането на TAL система като тази в момента е възможно само в специализирани центрове, Bharat се надява, че приложените тук иновации могат да бъдат включени в стандартни устройства в бъдеще.

Докато трансплантацията на два бели дроба преди можеше да се смята за невъзможна в този сценарий, сега знаем, че тя може да се извърши и може да бъде успешна – и може да бъде опция в бъдещи случаи, въпреки че все още зависи от навременния достъп до донорски бели дробове.

„В моята практика млади пациенти умират почти всяка седмица, защото никой не е осъзнавал, че трансплантацията е опция“, казва Бхарат.

„При тежки белодробни увреждания, причинени от респираторни инфекции, дори в остри ситуации, белодробната трансплантация може да бъде животоспасяваща.“

Източник: sciencealert    
Последвайте ни

По темата

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Криза на ръба: Заплатите в градския транспорт в София свършват още през февруари

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Важна информация за винетките, oт 3 февруари влиза в сила нова - еднодневна

Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец

Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Brabus се заигра и с Urus, боядиса го в цвят, който е труден за преглъщане

Brabus се заигра и с Urus, боядиса го в цвят, който е труден за преглъщане

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

Заловиха контрабандни цигари за над 100 000 евро на "Лесово" (ВИДЕО/СНИМКИ)

България Преди 21 минути

Незаконните тютюневи изделия били укрити в изолационни термопанели

;

Австралийска сноубордистка почина, след като се заклещи на ски лифт в Япония

Свят Преди 32 минути

Жената е била откарана по спешност в болница, но по-късно е починала от нараняванията си

Джъстин Бийбър озадачи феновете си по боксерки (СНИМКИ)

Джъстин Бийбър озадачи феновете си по боксерки (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

Докато Бийбър изпълняваше емоционалната си песен "Yukon", за която преди това е разкрил, че е посветена на съпругата му, камерите многократно се насочваха към Хейли Бийбър в публиката, която се усмихваше гордо и го подкрепяше

<p>Жена открадна алкохол за 430 евро от магазин в Горна Оряховица</p>

Арестуваха жена, откраднала алкохол за 430 евро от магазин в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Заподозряната е позната на полицията

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Замръзнали игуани падат от небето във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Когато температурите рязко падат, студенокръвните създания стават неподвижни

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

„Хайде, Барби, да отидем на "Грами“: Хайди Клум с най-провокативната си визия на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Супермоделът се нуждаеше от помощ при ходене, тъй като едва успяваше да движи краката си в силно ограничаващия силует

а

Иран - раздиран от вътрешни конфликти

Свят Преди 1 час

Мащабът на насилието, което силите за сигурност използваха срещу демонстрантите в Иран, шокира населението

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Модните провали на „Грами“ 2026 – когато стилът не сработи

Любопитно Преди 1 час

Наградите „Грами“ за 2026 г. най-накрая бяха раздадени... и докато някои известни личности изглеждаха перфектно в своите тоалети на червения килим, други напълно пропуснаха целта

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Кристалина Георгиева: Глобалната инфлация ще спадне, но е необходима търговска интеграция

Свят Преди 2 часа

Това заяви управляващият директор на МВФ в реч на Годишния арабски фискален форум в Дубай

<p>Скандал след наградите &quot;Грами&quot;: Тръмп заплаши да съди водещия</p>

Скандал след наградите "Грами": Доналд Тръмп заплаши да съди водещия

Свят Преди 2 часа

"Ноа, този пълен неудачник, по-добре да се информира правилно и бързо", заяви американският държавен глава

,

Започна карнавалът във Венеция (ВИДЕО/СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Начело на шествието по традиция имаше лодка с огромен плъх, който напомня за чумните епидемии в града

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка

България Преди 2 часа

Баща му се опитал да осуети ареста

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Ким Кардашиян и Луис Хамилтън са в тайна връзка

Любопитно Преди 2 часа

Хамилтън и Кардашиян се познават поне от 2014 г., когато са били снимани заедно с тогавашните си партньори – Никол Шерцингер и Кание Уест

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Технологии Преди 2 часа

Компанията на Мъск има дръзка идея - центрове за данни и соларни електроцентрали в орбита около Земята, които да се използват за захранване и обработка на изкуствен интелект и свързани с него проекти, без пречки от Земята

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Какво означава слабият долар за САЩ и Европа?

Свят Преди 2 часа

Доларът е все по-слаб, макар и Тръмп да твърди, че бил в "отлично състояние"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп на премиерата на документалния филм "Меланиа"

„Опасен въпрос“ – отговорът на Тръмп за живот без Мелания

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

 Голи, дръзки и незабравими: най-скандалните облекла на звездите на „Грами“ 2026

Edna.bg

Силвена Роу е станала баба на близнаци

Edna.bg

Неприятна новина за Лудогорец преди мача с Левски

Gong.bg

Обявиха щаба на женския ни национален отбор по футбол

Gong.bg

След гонка: Задържаха 19-годишен шофьор на тир без книжка, баща му опита да осуети ареста

Nova.bg

Записи от втори салон за лазерна епилация в Бургас изтекоха в сайтове с порнографско съдържание

Nova.bg