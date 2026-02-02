Хирурзи поддържаха мъж жив без бели дробове в продължение на 48 часа

В забележителен акт на запазване на живота, хирурзите успяха да поддържат критично болен мъж жив в продължение на 48 часа без два бели дроба, докато чакаше двойна трансплантация на бял дроб - радикален подход, който може да се използва отново при избрани пациенти.

Екип от Северозападния университет в САЩ е изградил система за цялостен изкуствен бял дроб (TAL), която насища с кислород кръвта по начина, по който обикновено правят белите дробове, като същевременно управлява кръвния поток и защитава сърцето.

ТАЛ беше от решаващо значение за стабилизирането на пациента и подготовката му за получаване на чифт донорски бели дробове. Повече от две години по-късно пациентът се е възстановил добре – и има напълно функциониращи бели дробове.

Историята започва през пролетта на 2023 г., когато 33-годишният мъж развива белодробна недостатъчност, свързана с грип. Тя бързо прогресира до пневмония, сепсис и така наречения синдром на остър респираторен дистрес (ОРДС).

„Той беше развил инфекция на белите си дробове, която просто не можеше да се лекува с никакви антибиотици, защото беше резистентна на всичко“, казва гръдният хирург Анкит Бхарат.

„Тази инфекция е причинила втечняване на белите му дробове и след това е продължила да се разпространява към останалата част от тялото му.“

Стандартният подход би бил пациентът да се постави на животоподдържаща система и да се даде време на белите дробове да се възстановят. Тук обаче белите дробове бяха основният проблем и източник на инфекция: мъжът изглеждаше сигурен, че ще умре, ако белите му дробове не бъдат отстранени, и много вероятно щеше да умре, ако бъдат отстранени.

Doctors in Chicago saved the life of a man with a rare infection that had liquefied his lungs, hooking him up to what they have called a total artificial lung. The patient survived on the lung for 48 hours, and then received a lung transplant.https://t.co/6yEMg7ZQrs — The Washington Post (@washingtonpost) January 29, 2026

Премахването на двата бели дроба – двустранна пневмонектомия – обикновено води до сърдечна недостатъчност поради нарушения в кръвообращението.

За да се избегне това и да се преодолеят ограниченията на предишни опити , медицинският екип, разработил TAL, добави двойни канали за кръвен поток и адаптивен към потока шънт, което позволява изравняване на вариациите в кръвния поток.

Апаратът беше достатъчен, за да поддържа пациента жив достатъчно дълго, за да може тялото му да се възстанови достатъчно, за да може да се извърши трансплантация на бял дроб. След като органите бяха отстранени, започнаха да се появяват признаци на възстановяване от инфекцията.

Бхарат и екипът му извършиха молекулярен анализ на белите дробове след отстраняването им, потвърждавайки, че няма шанс белите дробове да се възстановят от ARDS сами.

Белезите и имунните увреждания означаваха, че в този случай трансплантацията на бял дроб е абсолютно необходима.

„Обикновено трансплантацията на бял дроб е запазена за пациенти с хронични заболявания като интерстициална белодробна болест или кистозна фиброза“, казва Бхарат.

„В момента хората си мислят, че ако човек развие тежък ARDS, трябва да продължи да го подкрепя и в крайна сметка белите дробове ще се оправят.“

Това е подход, който може да се използва отново, за да се спасят повече животи: Въпреки че изграждането на TAL система като тази в момента е възможно само в специализирани центрове, Bharat се надява, че приложените тук иновации могат да бъдат включени в стандартни устройства в бъдеще.

Докато трансплантацията на два бели дроба преди можеше да се смята за невъзможна в този сценарий, сега знаем, че тя може да се извърши и може да бъде успешна – и може да бъде опция в бъдещи случаи, въпреки че все още зависи от навременния достъп до донорски бели дробове.

„В моята практика млади пациенти умират почти всяка седмица, защото никой не е осъзнавал, че трансплантацията е опция“, казва Бхарат.

„При тежки белодробни увреждания, причинени от респираторни инфекции, дори в остри ситуации, белодробната трансплантация може да бъде животоспасяваща.“