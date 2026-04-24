Непълнолетно момиче припадна след побой във Велико Търново

А рестуваха двама мъже във Велико Търново след два отделни случая на насилие над жени, регистрирани в рамките на няколко часа в четвъртък, съобщиха от ОД на МВР.

Пострадалите, сред които и непълнолетно момиче, са получили медицинска помощ и са освободени за домашно лечение.

В четвъртък вечерта около 19:30 ч. в полицейското управление е получен сигнал за упражнено насилие – в парк "Габровски".

Пристигналият екип е установил 24-годишен мъж и непълнолетно момиче, и двамата от Велико Търново. Те обяснили, че имат връзка от половин година. По време на скандал в парка мъжът блъснал многократно момичето в стена, при което то изпаднало в безсъзнание.

След преглед в Спешна помощ пострадалата е освободена за домашно лечение, а приятелят ѝ е задържан за 24 часа.

Два случая на домашно насилие разследват във Великотърновско

Час по-късно жител на Велико Търново е подал сигнал в полицията, че минути по-рано е станал свидетел на побой над жена в района на стадиона. Изпратеният на място полицейски екип е открил извършителя в близък хотел.

Той е 50-годишен мъж от град Цар Калоян. Във видимо нетрезво състояние той е направил самопризнания и е обяснил, че с пострадалата имат две деца.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Жената е прегледана в Спешна помощ, където са установени леки повърхностни наранявания, след което е освободена за домашно лечение.