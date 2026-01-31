Борисов: България и Гърция са ключов газов фактор на европейската енергийна карта

Б ългария и Гърция са ключов газоразпределителен и транзитен фактор на европейската енергийна карта. 80% от компресорите на Балканите са изградени в България, а входните точки за голяма част от трасетата се намират на гръцките пристанища.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на разговора си с премиера на Гърция Кириакос Мицотакис в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб.

"Вертикалният газов коридор също е стратегически проект, който прави България и Гърция отворена врата към цяла Европа за втечнен природен газ от САЩ, Близкия Изток и други алтернативни източници. Информирах колегата Мицотакис, че на територията на страната ни до края на годината ще бъдат завършени две отсечки – Кулата – Кресна, която ще повиши капацитета за пренос на газ на българо-гръцката граница с 50% и Рупча–Ветрино, която ще повиши капацитета със 100%. Трасето е и поредната стъпка за диверсификация на енергийните източници на целия ЕС.

Поканих Кириакос Мицотакис да разгледаме заедно този стратегически проект. Още повече, че след откриването на новия пътен участък от Димарио (Гърция) до границата с България при Рудозем, връзките между нашите две страни са още по-лесни. Двамата подчертахме, че новото трасе е поредната важна стъпка към по-добра свързаност и устойчиво развитие на нашия регион. След влизането ни в Шенген подобни трасета значително улесняват търговията и движението на хора и стоки между България и Гърция.

Поздравих колегата Мицотакис и за избора на гръцкия финансов министър Кириакос Пиеракакис за председател на Еврогрупата, който стана първият грък на тази ключова позиция. От своя страна Мицотакис поздрави страната ни за плавния преход към еврото", съобщава Борисов.