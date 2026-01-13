България

13 януари 2026, 14:31
Източник: БТА

"Успяхме да спрем на 100% нелегалната миграция. Ние сме единствената държава в Европа, в която хората се разхождат спокойно през нощта и могат да си носят скъпите часовници без за се страхуват. България е най-сигурното и спокойно място в Европа“, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който посети Стара Загора.

"В Стара Загора е построено и направено толкова много, за разлика от София, където дори не ми се коментира. Васил Терзиев трябва да остане до края кмет на София, за да се вижда какво означава да управляват ПП-ДБ, които искат цялата власт", каза Борисов. 

Той подчерта, че кризата с боклука в София е нагледен пример за това какво и колко могат стремящите се към властта ПП-ДБ и посочи, че още от самото начало на тази криза ГЕРБ са предложили всякаква помощ на Терзиев, но то е отказал.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров вметна, че в неговия град, където не се „борят с мафията“ извозването на боклука е на цена 109 лева на тон, а в София, където Терзиев и ПП-ДБ „борят мафията“ цената е над 200 лева.

Борисов предупреди ПП-ДБ да не изопачават и да не вадят от контекста думите му за протестите. 

Лидерът на ГЕРБ заяви, че има няколко важни теми, които разтърсват Европейския съюз.

Източник: БГНЕС    
Бойко Борисов ГЕРБ Стара Загора
Борисов: България е най-сигурното и спокойно място

