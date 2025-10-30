България

Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

Зам.-кметът благодари на гражданите и доброволците за съдействието

30 октомври 2025, 17:13
МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу

МЕЧ: Киселова е скрила сигнали срещу "Величие"
Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата
Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани
Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"
Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард
Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание

Избраха Костадин Ангелов за заместник-председател на Народното събрание
Жители на „Люлин“ на протест заради кризата с боклука

Жители на „Люлин“ на протест заради кризата с боклука

С итуацията със сметосъбирането в кварталите „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира. Това каза пред журналисти заместник-кметът Надежда Бобчева, която благодари на доброволците и на гражданите за помощта и търпението, съобщава NOVA.

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Бобчева посочи, че за втори ден успяват да почистят девет от десетте микрорайона, което означава, че се върви към трайно подобряване на ситуацията в „Люлин“.

По думите ѝ днес на терен е имало седем големи и шест малки камиона, както и една „щипка“ за едрогабаритните отпадъци.

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

В „Красно село“ към момента не са почистени осми и девети сектор - комплексите „Борово“ и „Белите брези“. Уверението е, че с нощната смяна ще бъде направено. Утре очакваме в „Люлин“ да продължат да работят камионите, а в „Красно село“ - пет големи камиона, заедно със стандартната нощна смяна, допълни тя.

Източник: NOVA    
сметосъбиране Люлин Красно село Софийска община
Последвайте ни
Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Управляващите решиха: 620 евро минимална заплата

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

Мъж падна от крепостта Царевец, тежко ранен е

99 хиляди мъже избягаха от Украйна

99 хиляди мъже избягаха от Украйна

Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

Бившата съпруга на Иван Тенев - Кристина Димитрова с разкрития за смъртта му

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 11 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 11 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 10 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 10 часа

Виц на деня

- Случва ли се понякога да сте на различни мнения с жена ти? - Да и то много често! - И тя как реагира? -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 30 минути

Кой от Лечителите ще бъде номиниран тази вечер?

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград

България Преди 1 час

Момичето е в неизвестност за близките си от 27 октомври

<p>56% от американците са против балната зала на Тръмп за $300 млн.</p>

Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Свят Преди 1 час

Над половината американци заявяват, че са против строителния проект на стойност 300 милиона долара

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

„6-7“ е думата на годината – и никой не знае какво означава

Любопитно Преди 2 часа

Онлайн речникът Dictionary.com обяви, че „6-7“ е думата на годината за 2025 г.

Скок на цената на природния газ в България

Скок на цената на природния газ в България

България Преди 2 часа

КЕВР одобри поскъпване с близо 8%

<p>Исторически вот във Франция - &quot;Национален сбор&quot; проби санитарния кордон</p>

Френският парламент за първи път одобри текст, предложен от крайната десница на Льо Пен

Свят Преди 2 часа

Макар текстът да няма правна сила, гласуването представлява значима символична победа за партията на Льо Пен

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Обозначени седалки в градския транспорт разказват за болката на хиляди жени

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Сидни Суини впечатли без сутиен и прозрачна рокля на събитие на Variety

Любопитно Преди 3 часа

Суини определено се беше облякла, за да впечатли

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Полски изтребители прехванаха руски самолет

Свят Преди 3 часа

Това е втори подобен инцидент над Балтийско море

.

Банките задържаха хиляди фалшиви банкноти

България Преди 3 часа

Увеличават се фалшивите банкноти у нас

<p>Ужасно миришещи дървета&nbsp;са &quot;опасност за безопасността&quot;&nbsp;</p>

Ужасно миришещи дървета са "опасност за безопасността" в Сакраменто

Свят Преди 3 часа

Две 75-годишни гинко дървета са заградени след като зловонният им плод, миришещ на „повръщано“, представлява опасност от подхлъзване, но и от остър мирис

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

„Това не се е случило!“: Ким Кардашиян твърди, че кацането на Луната е било фалшифицирано

Любопитно Преди 3 часа

Звездата обясни част от аргументите, които я карат да вярва в тази конспиративна теория

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Бавачка от ада: Богата двойка намери дома си пропит с урина

Свят Преди 3 часа

Жената скоро започнала да нарушава всяко правило, което семейство имало

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

Главният архитект на София спря строителството на сгради до река Драгалевска

България Преди 3 часа

Панайотова заяви, че всички закони, наредби и правила са нарушени

<p>Орбан иска освобождаване от американските санкции за руски петрол</p>

Важна среща във Вашингтон - Орбан "търси златна ера" с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Двамата лидери ще сключат споразумения за сътрудничество в областите на енергетиката

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

ЕК: Не сравнявайте ядрените опити на Русия със САЩ

Свят Преди 3 часа

Говорител на Европейската комисия заяви, че вместо да избере мира, Русия задълбочава напрежението с действия и думи

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

Сидни Суини: Казаха ми да си оправя лицето, иначе няма да успея (ВИДЕО)

Edna.bg

„Изневерих в нощта преди сватбата“: Деми Мур с признание, което разтърси Холивуд

Edna.bg

Официално: Септември София има нов треньор

Gong.bg

Ахмед Хикмет: Трябва да направим така, че Своге да изглежда футболно добре

Gong.bg

Съветът за съвместно управление предлага: 620 евро минимална работна заплата и по-високи майчински

Nova.bg

Мащабна акция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази

Nova.bg