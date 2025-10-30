Бобчева: Ситуацията със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село" се нормализира

Борисов се подписа за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

Моторист е в кома след катастрофа на голям столичен булевард

Пеевски за изборите в Пазарджик: Всичко е било пърформанс, организиран от "пуделите и пачките"

Разбиха две наркобази при мащабна акция в София, 64 души са задържани

С итуацията със сметосъбирането в кварталите „Люлин“ и „Красно село“ се нормализира. Това каза пред журналисти заместник-кметът Надежда Бобчева, която благодари на доброволците и на гражданите за помощта и търпението, съобщава NOVA.

Надежда Бобчева: 10 нови камиона ще чистят "Люлин" и "Красно село"

Бобчева посочи, че за втори ден успяват да почистят девет от десетте микрорайона, което означава, че се върви към трайно подобряване на ситуацията в „Люлин“.

По думите ѝ днес на терен е имало седем големи и шест малки камиона, както и една „щипка“ за едрогабаритните отпадъци.

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

В „Красно село“ към момента не са почистени осми и девети сектор - комплексите „Борово“ и „Белите брези“. Уверението е, че с нощната смяна ще бъде направено. Утре очакваме в „Люлин“ да продължат да работят камионите, а в „Красно село“ - пет големи камиона, заедно със стандартната нощна смяна, допълни тя.