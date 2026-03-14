Крум Зарков: БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир на Тръмп

"Листите ни са пълни и са силни, вървим уверено и нямам съмнения в добрия резултат на изборите". Това каза в Русе лидерът на БСП Крум Зарков, който е в града за отбелязването на 130 години от учредяването на русенската социалистическа организация. Той възлага голяма надежда на водача на листата в Русе Деница Иванова, която има голям опит по европейските програми и проекти, за да може Русе като най-европейски град да се възползва максимално от европейските фондове.

"Нямаше сътресения в страната заради формацията на Румен Радев", каза още Крум Зарков.

Лидерът на БСП коментира и темата с удължителния закон за бюджета.

"Обезателно трябва да бъде приет и на второ четене", категоричен е Крум Зарков.

Той не подмина и темата за Пакта за мир на Тръмп.

"Това е опит да се внедри България в една организация с неясна цел и БСП е против тази инициатива", заяви Крум Зарков. Според него Конституционният съд трябва да отмени това решение.

"Не можем, обаче, да продължим напред без да сме решили проблемите на съдебната власт", смята лидерът на БСП.

"Докато се готвим да променим законодателна власт, в съдебната се случва узурпация", каза още Зарков.

Той апелира към всички партии да се позиционират сега в оценката си към ВСС и да кажат становището си за положението на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов.

"Основният проблем е, че една мафиотизирана власт е овладяла институциите, които се грижат за нашата законност", заяви Зарков.