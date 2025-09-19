България

Доц. Християна Бацелова е категорична - без паника, ръст на случаите на COVID-19, но няма натиск върху болниците

Доц. Бацелова коментира и увеличените случаи на западно-нилска треска в съседна Гърция

19 септември 2025, 10:30
Петър Петров, "Възраждане": Правилникът се заобикаля умишлено, за да се отнемат правомощия на президента
Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища
Без парно и топла вода до Нова година: Жители на "Дружба 2" на протест
Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ
Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес
Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект
Пожар пламна в София

Е пидемиологът доц. Християна Бацелова коментира в ефира на „Твоят ден“ актуалната здравна обстановка в страната. Тя подчерта, че макар случаите на COVID-19 да се увеличават в края на лятото, ситуацията не е тревожна.

„Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 се повишиха. Започнаха да нарастват още през август, но аз лично не виждам нищо тревожно – няма наплив към лечебните заведения“, поясни доц. Бацелова.

Тя допълни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но при мнозина остава в лека форма.

Кога да се тестваме и кога да търсим лекар

По думите ѝ, всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен, независимо дали става дума за COVID-19 или друго респираторно заболяване. „Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.

Лекарска помощ е задължителна за:

♦ пациенти с хронични заболявания или на имуносупресивна терапия;

♦ бременни жени, при които COVID-19 може да протече по-тежко;

♦ всеки, който не се чувства добре, дори да няма рискови фактори.

Западно-нилска треска: единичен случай в България

Доц. Бацелова коментира и увеличените случаи на западно-нилска треска в съседна Гърция.

„В България към момента има само един регистриран случай за годината, при 11 за същия период през 2024 г.“, уточни тя, позовавайки се на данни на Националния център по заразни и паразитни болести.

Тежките случаи обикновено се диагностицират при енцефалит с неясен произход. Симптомите са грипоподобни и започват рязко, което според специалистката трябва да насочи лекарите към изследване за това заболяване, особено в летния и ранноесенния сезон.

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

