Мъж държал съпругата си под ключ и я тормозел повече от година, настаниха го в психиатрия

П олицията в Лом установи 46-годишен мъж, налагал постоянен физически и психически тормоз над 37-годишната си съпруга. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Жената е заявила, че в продължение на повече от една година е била подложена на постоянен физически и психически тормоз, като е била и системно заключвана в семейното жилище.

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Полицаите незабавно са предприели описаните в Закона за защита от домашното насилие процедури, като са попълнени необходимите документи и приложения, потвърждаващи данните за извършеното домашно насилие.

Мъжът е настанен за лечение в Психиатричното отделение на общинската болница „Свети Николай Чудотворец“ в Лом. По случая е образувано досъдебно производство.

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В областта е регистриран и втори случай на домашно насилие. Мъж на 44 години от Монтана е отправил заплаха за убийство и саморазправа към жена на 36 години, като това е станало в района на автогарата в областния град към 17:25 часа вчера. След подаден сигнал на място пристигнали полицаи, които са установили, че става въпрос за престъпление, извършено в условията на домашно насилие. Разпитани са свидетели на инцидента. По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през 2025 година в област Монтана са образувани 56 досъдебни производства за престъпления в условията на домашно насилие. От тях 30 – за нанесени телесни повреди, 15 – за закани, едно за противозаконно лишаване от свобода, две за принуда, седем за неизпълнение на съдебна заповед за защита и едно за повторно неизпълнение на заповед за защита. През първите пет месеца на тази година в региона са образувани 15 досъдебни производства за престъпления в условията на домашно насилие, от които девет за нанесени телесни повреди, четири за закани и две за неизпълнение на заповед за защита.