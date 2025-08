Скандал на летище в Колумбия: Мъж удари шамар на жена

Р азгневен бизнесмен беше арестуван, след като удари шамар на жена по време на спор за място в летищен терминал в Колумбия.

Инцидентът се разигра, когато Ектор Сантакруз отиде до пейката на врата 9 в международно летище Ел Дорадо в Богота в неделя вечерта, 27 юли, и поиска адвокатът Клаудия Сегура да освободи мястото си.

Последва разгорещен спор, в който Сегура отказа да се откаже от седалката, за да може Сантакруз да седне до съпругата си Карен де Сантакруз.

Мъжът влезе в конфронтация и изведнъж хвърли мобилния телефон на жената, след което я удари в лицето. Трима пътници, включително една жена, се намесиха, за да защитят Сегура, като отблъснаха мъжа, преди съпругата му да се изправи и да се намеси.

Около ситуацията се чуваха множествени гласове на възмущение, с крясъци към Сантакруз, че е нападнал Сегура. Друго видео показва как Сегура лежи по гръб, докато получава медицинска помощ от служители на летището.

Съпругата на Сантакруз събра вещите им, докато той беше ескортиран от полицай извън територията на летището.

Клаудия Сегура, която е държавен изпълнител, сподели пред вестник El Tiempo, че е чакала полет и търсела място, на което да седне, за да продължи да работи на лаптопа си.

„Когато стигнах до чакалнята, всичко беше напълно заето и видях само един свободен стол“, спомня си тя. „Нямах никакви чанти или дрехи върху себе си, които да показват, че мястото е резервирано, затова седнах.“

Сегура заяви, че съпругата на Сантакруз ѝ е казала, че мястото е запазено, но тя ѝ е отвърнала, че не е заето.

Тъкмо беше приключила телефонен разговор, свързан с работата ѝ, когато Сантакруз я заплашил с думите: „Стани или ще те вдигна.“

Сегура устоя на позицията си, докато Сантакруз се обърнал към друг пътник и го помолил да заснеме случващото се.

„Той ме удари по ръката, удари телефона ми и ме удари силно в лицето и главата. Ударът беше толкова силен, че обецата ми изхвърча“, разказа тя.

Сегура добави, че полицията я е откарала до местен спешен център в град Енгатива за медицински преглед и че е трябвало да пътува в един автомобил с нападателя си.

„Аз съм разстроена и много се страхувам“, каза тя.

Съпругата на Сантакруз публикува видео с извинение в сряда, 30 юли, и осъди поведението на съпруга си, след като нейният дизайнерски бизнес беше залят с критики.

„Човекът, който физически напада жена в това видео, е моят съпруг. Не знаете колко ме боли да кажа това на глас“, сподели Карен. „Истински ме боли като жена, като майка, като основател на Khala, защото това противоречи на всичко, за което сме се борили през годините“.

„Знам, че когато се случват подобни инциденти, е лесно да сочиш с пръст, да съдиш и да отхвърляш“, добави тя. „Но знам и, че много от нас са допускали грешки в някакъв момент от живота си“.

„Както гласи старата поговорка, който е безгрешен, нека хвърли първия камък. Това не означава, че поведението му е оправдано, защото не е.“

„Не, не го одобрявам, не го одобрявам и няма да мълча. Отхвърлям това от дъното на сърцето си, защото вярвам в достойнството, в границите и в уважението.“