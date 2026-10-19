Задържаха 14-годишен за нападение с нож над съученик пред училище в Карнобат

Ученик на 14 години е заподозрян в нападение с нож над свой съученик пред Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат. Инцидентът е станал в понеделник сутринта, съобщи NOVA.

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По първоначална информация между двамата момчета, които са в един клас, е възникнал конфликт още преди днешната им среща.

Двете момчета се скарали в училище, а по-късно конфликтът прераснал в сбиване на близко игрище. Пострадалото момче е в болница със седем прободни рани. По данни на NOVA дебелото яке и раницата на пострадалия са го предпазили от по-сериозни наранявания. Момчето е откарано в болница.

Пострадалият е в средно тежко състояние и остава под лекарско наблюдение. След нападението другият ученик избягал, но по-късно бил задържан от полицията за срок до 24 часа.

След нападението заподозреният е избягал и все още се издирва.

Случаят е предаден на Районната прокуратура. Ще бъдат разпитани учители и родителите на двете деца.