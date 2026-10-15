„Цялата нация е в скръб“: Най-малко 29 загинаха при срутване на покрив на училище в Пакистан, арестуваха собственика

Т рагедия разтърси пакистанския град Пешавар, столица на провинция Хайбер Пахтунхва, след като покрив на частно училище се срути по време на учебни часове в четвъртък сутринта. Жертвите са най-малко 29 души, сред които 28 ученици на възраст между 6 и 12 години и една учителка.

Инцидентът е станал в частното училище „Khair Education System“, намиращо се в района Дир Колони. Сигналът в контролния център на спасителните служби е получен около 08:48 ч. местно време. При пристигането си екипите са установили, че покривът на един от секторите на сградата е пропаднал директно върху долния етаж, затрупвайки децата в класна стая.

Twenty-one children have lost their lives in a roof collapse of a private school in #Peshawar #RadioPakistan #News https://t.co/4z6UbjzOEn https://t.co/IY0ny9ZNnD — Radio Pakistan (@RadioPakistan) October 15, 2026

Спасителна операция в тесни и труднодостъпни улици

Сградата се намира в изключително тясна улица, където може да премине само едно превозно средство наведнъж, което сериозно е затруднило придвижването на линейките и спасителните екипи. Около 09:30 ч. местни жители са се притекли на помощ, опитвайки се да извадят затрупаните деца с лопати и кофи.

Официалната спасителна операция е продължила между четири и пет часа. Ариф Хаттак, регионален директор на спасителната служба „Rescue 1122“, потвърди, че от под отломките първоначално са били извадени 16 тела, а до края на акцията броят на загиналите е достигнал 29. Той поясни, че училището се е помещавало във временно изградена сграда без здрава носеща структура.

Десетки ранени в болница, обявена е извънредна ситуация

Най-малко 19 души са ранени, като петима от тях са в критично състояние. Повечето от децата са с тежки травми на главата. Пострадалите са транспортирани в намиращата се на няколко километра болница „Лейди Рийдинг“ (LRH), където незабавно е обявено извънредно положение.

Поради пристигането на множество шокирани родители пред болницата, ръководството на лечебното заведение е поискало съдействие от полицията за овладяване на тълпата.

Арестуван е собственикът на училището

Полицията в Пешавар потвърди, че собственикът на частната образователна институция е задържан. Първоначалните констатации от разследването показват, че сградата е била конструктивно нестабилна, което е довело до срутването.

Училището е било регистрирано и управлявано като образователен тръст.

Peshawar School Roof Collapse: Latest Updates From the Site | Zahir Shah Sherazi | Asia One News As rescue efforts continue following the reported school roof collapse in Peshawar, Pakistan, Asia One News speaks live with journalist Zahir for the latest updates from the scene. In this live interview, Zahir discusses the situation at the site, whether any children or other people may still be trapped inside the building, and what is known so far about the possible cause of the collapse. Questions also remain over the building’s condition before the incident. #Asiaone #AsiaOneNews #EnglishNews #Peshawar #Pakistan #BreakingNews #SchoolRoofCollapse — ASIA ONE NEWS (@AsiaOne_News) October 15, 2026

Реакцията на държавното ръководство

Трагедията предизвика широк отзвук в цялата страна. Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари изрази „дълбок шок и скръб“ за загиналите деца и учители, като заяви: „Тази раздираща сърцето трагедия потопи цялата нация в шок“.

Той призова за пълно разследване и затягане на стандартите за безопасност на учебните сгради.

Премиерът Шехбаз Шариф изрази съболезнования на семействата и разпореди да се предостави цялата необходима медицинска помощ на пострадалите.

„Не трябва да има никакъв компромис с безопасността на децата в учебните заведения. Властите трябва да проведат прозрачно разследване, за да гарантират, че подобни трагедии няма да се повторат“, подчерта Шариф.

Вицепремиерът Исхак Дар заяви, че безопасността на децата трябва да остане основен приоритет за държавата.

Губернаторът на провинция Хайбер Пахтунхва Файсал Карим Кунди разпореди незабавна проверка на конструктивната безопасност на абсолютно всички училища в провинцията, за да се идентифицират евентуални рискове.