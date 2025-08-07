Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

О кръжната прокуратура в Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за подкуп на двама полицейски служители, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от края на 2022 г., а от прокуратурата посочват, че към ноември същата година двамата обвиняеми с инициали И.П. и А.И. са заемали длъжностите младши автоконтрольор към „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“.

На 17 ноември 2022 г. двамата извършвали контрол на пътното движение на територията на област Благоевград. Около 15:00 ч. на същия ден, в района между Разлог и Банско, обвиняемите спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина.

Полицейските служители констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз – изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача. Поискали от него подкуп в размер на 500 лева и получили исканата парична сума.

Обвиняемите извършили проверка и на документите за превозвания товар – дървесина, собственост на търговско дружество, при която установили несъответствие. Вместо да изпълнят служебните си задължения, касаещи реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение на министъра на МВР, обвиняемите поискали подкуп в размер на 1500 лева от управителя на дружеството, закупило дървесината. Същият отказал категорично да стори това и на следващия ден сигнализирал в полицията.

На 17 ноември 2022 г. около 18:40 ч., в района на симитлийското село Градево, по време на проверка на друго превозно средство, обвиняемите И.П. и А.И. поискали и приели от водача му 500 лева. Срещу тази сума двамата не изпълнили служебните си задължения при констатирани данни за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност - транспортиране на селскостопанско животно (теле).

Деянията са били извършени от обвиняемите чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение – настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата, посочват от държавното обвинение.

За случая бе съобщено през ноември 2022 г. на брифинг в Окръжна прокуратура – Благоевград. Тогава наблюдаващият прокурор Ивайло Филипов съобщи, че задържаните полицаи имат стаж в системата на МВР съответно 15 и 17 години.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.