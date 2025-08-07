България

Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.

Случаят е от края на 2022 г.

7 август 2025, 11:33
Двама полицаи отиват на съд за подкуп от 500 лв.
Източник: БГНЕС

О кръжната прокуратура в Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за подкуп на двама полицейски служители, съобщиха от прокуратурата.

Случаят е от края на 2022 г., а от прокуратурата посочват, че към ноември същата година двамата обвиняеми с инициали И.П. и А.И. са заемали длъжностите младши автоконтрольор към „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“.  

На 17 ноември 2022 г. двамата извършвали контрол на пътното движение на територията на област Благоевград. Около 15:00 ч. на същия ден, в района между Разлог и Банско, обвиняемите спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина. 

Полицейските служители констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз – изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача. Поискали от него подкуп в размер на 500 лева и получили исканата парична сума.

Обвиняемите извършили проверка и на документите за превозвания товар – дървесина, собственост на търговско дружество, при която установили несъответствие. Вместо да изпълнят служебните си задължения, касаещи реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение на министъра на МВР, обвиняемите поискали подкуп в размер на 1500 лева от управителя на дружеството, закупило дървесината. Същият отказал категорично да стори това и на следващия ден сигнализирал в полицията.

На 17 ноември 2022 г. около 18:40 ч., в района на симитлийското село Градево, по време на проверка на друго превозно средство, обвиняемите И.П. и А.И. поискали и приели от водача му 500 лева. Срещу тази сума двамата не изпълнили служебните си задължения при констатирани данни за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност - транспортиране на селскостопанско животно (теле).

Деянията са били извършени от обвиняемите чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение – настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата, посочват от държавното обвинение.

За случая бе съобщено през ноември 2022 г. на брифинг в Окръжна прокуратура – Благоевград. Тогава наблюдаващият прокурор Ивайло Филипов съобщи, че задържаните полицаи имат стаж в системата на МВР съответно 15 и 17 години.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
полицаи подкуп съд
Последвайте ни
Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Кремъл: Договорена е среща между Путин и Тръмп

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Двама мъже се удавиха край Слънчев бряг

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

Извън кадър, в сърцето на бурята: Истинската прогноза на Николай Василковски

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Заради китайската заплаха: GM и Hyundai се съюзяват

Заради китайската заплаха: GM и Hyundai се съюзяват

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 6 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 5 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 3 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 3 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Няколко столични квартала останаха без топла вода заради аварии

Няколко столични квартала останаха без топла вода заради аварии

България Преди 16 минути

Това съобщиха от "Топлофикация-София"

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

Стартира нова кампания срещу употребата на вейпове от деца

България Преди 23 минути

Информационни видеоклипове, обясняващи вредите, ще бъдат представяни пред ученици, учители и директори

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Мъж се опита да удави снаха си в басейн по време на почивка

Свят Преди 44 минути

62-годишният Марк Реймънд Гибън от Бикънсфийлд, графство Бъкингамшър, е държал 33-годишната жена многократно под вода след спор относно внуците му

<p>Експерти разкриват очевидния знак за изневяра, който хората пропускат</p>

Експерти разкриват очевидния знак за изневяра - който повечето хора пропускат: „Това е следа, която си струва да се проследи“

Любопитно Преди 1 час

Забравете за червилото по яката - това може да се окаже истинското уличаващо доказателство

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Жена се събуди от кома секунди преди да стане донор на органи

Свят Преди 1 час

Лекар настояваше да влеят морфин на пациента и да продължат с операцията

.

Уникални находки: Откриха каменни гюлета за катапулти на Перперикон

България Преди 1 час

Те са били използвани във войните между България и Византия

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле

България Преди 2 часа

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

Младеж с тротинетка блъсна 8-годишно момче в Карнобат

България Преди 2 часа

Пострадалото дете е с охлузна рана по коляното, прегледано е и е освободено за домашно лечение

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Изображението върху Торинската плащаница може да не е на истински човек

Любопитно Преди 2 часа

Торинската плащаница е обвита в мистерия

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

Пробойни в системата: Чужденци заобикалят тол камерите на границата с Гърция

България Преди 2 часа

Ще бъдат ли спрени нарушителите?

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

Започна производството на бойните машини "Страйкър" за армията ни

България Преди 2 часа

Според плана първите машини трябва да дойдат в края на септември

.

Най-голямата АГ болница в Пловдив - без вода близо 24 часа

България Преди 2 часа

Защо не е имало предупреждение от ВиК дружеството

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Девет часа огън и лава: Вулканът Килауеа изригна в Хавай (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Килауеа е един от най-активните на света и се намира в защитен национален парк

<p>Шокираща находка в топящ се ледник - мъж е открит след 28 години</p>

Тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, е открито в топящ се ледник

Свят Преди 3 часа

'Тялото беше непокътнато, а дрехите дори не бяха скъсани“

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Революция във въздуха: Разрешават повече течности на борда?

Любопитно Преди 3 часа

За пътуващите със самолет до момент важаха строги правила за течностите, пренасяни в ръчния багаж

Плевен минава на воден режим

Плевен минава на воден режим

България Преди 4 часа

От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват

Всичко от днес

От мрежата

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

Кристина Апългейт отново в болница: Толкова много боли, че крещя!

Edna.bg

Академията на ЦСКА обяви кастинг за млади таланти

Gong.bg

Бившата съпруга на Шумахер шокира: Няма да си сменя фамилията, изкарвам пари

Gong.bg

Кремъл: Тръмп и Путин се срещат до дни

Nova.bg

Простреляха мъж, докато се разхожда в Морската градина във Варна

Nova.bg