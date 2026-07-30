13-годишно дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в Разград

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П ореден тежък инцидент с електрическа тротинетка е станал в Разград. 13-годишно дете е в тежко състояние, след като падна от тротинетка, управлявана от 14-годишно момче.

Инцидентът е станал на 28 юли около 21:40 часа. Двете деца са се возили заедно на индивидуалното електрическо превозно средство, когато 14-годишният водач е загубил контрол и двамата са паднали, предаде NOVA.

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13-годишното дете е било транспортирано още през нощта в болница „Св. Анна“ във Варна. То е претърпяло спешна неврохирургична операция и в момента се намира в реанимация под наблюдение.

Детето е контактно, но не помни случилото се. Спомените му стигат до момента непосредствено преди инцидента.

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14-годишното момче, което е управлявало тротинетката, е в сравнително добро състояние и е получило само охлузвания.

„Този неприятен инцидент се случва на 28 юли вечерта, около 21:40 часа. Две деца – на 14 и на 13 години, се качват заедно на индивидуално електрическо превозно средство. По все още неизяснени причини 14-годишното момче, което управлява тротинетката, губи контрол и двете деца падат. При разговора с момчето, което е управлявало превозното средство и е контактно, то не успя да обясни как точно е станал инцидентът. Помни единствено момента на падането, но не и какво е довело до него“, обясни началникът на сектор „Пътна полиция“ – Разград Теодор Тодоров.

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Не е установена нито скоростта, нито причината за падането

По думите на Тодоров към момента не може да бъде установена нито скоростта, с която се е движила тротинетката, нито точната причина, довела до загубата на контрол.

„Тротинетката не е собственост на нито едно от двете деца. Тя е взета от приятел на 14-годишното момче. Преди това собственикът го е предупредил, че предната гума е мека и трябва да карат внимателно. Родителите и на двете деца категорично не са знаели, че те ще използват електрическата тротинетка“, посочи Тодоров.

Случаят е поредният, който поставя въпроса за безопасността при използването на електрически тротинетки от деца и за контрола върху спазването на правилата.

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Над 130 санкционирани водачи от началото на годината

От Областната дирекция на МВР в Разград посочват, че контролът по отношение на водачите на електрически тротинетки се осъществява ежедневно.

От началото на годината са проведени две специализирани полицейски операции, при които са санкционирани над 130 водачи за различни нарушения.

Сред установените нарушения са движение по площади, управление в тъмната част на денонощието без необходимото оборудване и управление без защитна каска.

Правилата за водачите на индивидуални електрически превозни средства са регламентирани в чл. 80а от Закона за движението по пътищата. Законът изисква водачът да се движи по велосипедната инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на платното, да използва изправно превозно средство, да носи защитна каска и при намалена видимост да управлява със светлини и светлоотразителни елементи.

От юли 2026 г. в закона е въведено и изрично изискване индивидуално електрическо превозно средство да не се използва по обществените пътища от деца под 16-годишна възраст. За родител, настойник или попечител, който допуска това, е предвидена глоба от 500 лева.

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И общината има допълнителни ограничения

Кметът на Разград Добрин Добрев обясни, че общината е въвела допълнителни правила чрез местна наредба.

„В нея сме определили максимална скорост от 25 км/ч и сме забранили движението на електрически тротинетки по площади, паркове, градини, детски площадки, тротоари и всички зони, предназначени основно за пешеходци“, заяви градоначалникът.

По думите му един от проблемите остава свързан с идентификацията на самите тротинетки.

Те не са имали регистрационни номера, посочи Добрев, като според него подобен механизъм трябва да бъде въведен на национално ниво. Идеята е всяка електрическа тротинетка да може да бъде идентифицирана чрез регистрационен номер, табела или стикер.

Според кмета това би улеснило значително както органите на реда, така и общинските инспектори при установяването на нарушения и проследяването на конкретни превозни средства.

Тежкият инцидент в Разград отново поставя на дневен ред въпроса за контрола и спазването на правилата при използването на електрически тротинетки. Особено сериозен остава проблемът с участието на деца, които според действащите правила нямат право да управляват такива превозни средства по обществените пътища преди навършване на 16 години.

Разследването по случая продължава, а точната причина за загубата на контрол и обстоятелствата около инцидента предстои да бъдат изяснени.