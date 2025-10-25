Любопитно

Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер

Гледайте лайв студиото от 21:00 ч. само по NOVA

25 октомври 2025, 19:40
Двама съквартиранти ще напуснат Къщата на Big Brother тази вечер
Източник: NOVA

Д вамата съквартиранти ще напуснат Big Brother 2025. Кои ще са те ще разберем тази вечер в лайв излъчването от 21:00 ч. по NOVA. Какво се крие зад това - зрителите ще разберат още в началото на епизода.

За оставане в надпреварата за 100 000 лева се борят четирима съквартиранти - Лена, Цецо, Валентин и Мина. Зрителите могат да подкрепят любимеца си в приложението на NOVA PLAY. Четиримата се озоваха в тайната стая след седмичната мисия “Апокалипсис”.

Кои ще са съквартирантите, които ще напуснат тази вечер?

Не пропускайте Big Brother Live от 21:00 ч. само по NOVA!

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Big Brother 2025 Съквартиранти Изгонване NOVA Лайв излъчване
Последвайте ни
8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

8-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

Одри Екърт е новата

Одри Екърт е новата "Мис САЩ" 2025, вижте я

Двоен удар: Как Тръмп накара Путин да нервничи

Двоен удар: Как Тръмп накара Путин да нервничи

„Не съм приключила“: Камала Харис обмисля нова кандидатура за Белия дом през 2028 г.

„Не съм приключила“: Камала Харис обмисля нова кандидатура за Белия дом през 2028 г.

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
8 причини, поради които котките атакуват опашките си

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 13 часа
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 13 часа
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 12 часа
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 9 часа

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отстраниха служител на "Автомобилна администрация" - Пловдив след положителен тест за наркотици

Отстраниха служител на "Автомобилна администрация" - Пловдив след положителен тест за наркотици

България Преди 3 часа

При извършване на маневра на заден ход служителят е бутнал единия от двама, движещи се заедно пешеходци

Британската полиция издирва опасен секс престъпник, пуснат погрешка

Британската полиция издирва опасен секс престъпник, пуснат погрешка

Свят Преди 4 часа

Киър Стармър заяви, че е „потресен“ от „напълно неприемливата“ грешка, при която Хадуш Кебату беше освободен, вместо да бъде изпратен в център за задържане на мигранти

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

България Преди 4 часа

Той подчерта, че именно опасенията на гражданите, а не политическите тълкувания, са мотивирали решението

Контрабанда за 2.3 млн. лева: Задържаха над 300 хиляди кутии цигари на „Капитан Андреево“

Контрабанда за 2.3 млн. лева: Задържаха над 300 хиляди кутии цигари на „Капитан Андреево“

България Преди 4 часа

Контрабандните тютюневи изделия са на стойност 2 309 250 лева и са задържани

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

България Преди 5 часа

За поста се бореха още 13 кандидати

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

България Преди 5 часа

В момента програмата покрива само хората над 65 години

ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

Свят Преди 5 часа

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Свят Преди 6 часа

Вячеслав Гладков заяви, че повторни атаки по нея могат да доведат до наводнения

Ето защо своеволната смяна на местата в самолета не е безопасна

Ето защо своеволната смяна на местата в самолета не е безопасна

Любопитно Преди 6 часа

Подобно действие може да застраши безопасността на полета, обяснява пилот

Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона

Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона

Свят Преди 6 часа

Тя е базирана във Флорида

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Любопитно Преди 7 часа

Външността ми по онова време – слаб, на около 35 години и не много привлекателен – беше много търсена за роли

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Свят Преди 7 часа

Музеят беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута

<p>Украинската армия съобщи за голяма победа в Донецка област</p>

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Свят Преди 8 часа

До 100 руски войници са били убити, а други са били пленени по време на сраженията

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

България Преди 8 часа

Спецакцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

България Преди 9 часа

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра

<p>Борисов: От задаващата се война изпитвам животински страх</p>

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

България Преди 10 часа

Ако този месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия, войната ще ни почука на вратата, отбеляза той

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Цитатите от „Туин Пийкс“, които раздвижват ума и смразяват кръвта

Edna.bg

Месецът на раждане разкрива на какви болести сме податливи

Edna.bg

Кошмар на тренировка на Локомотив Пловдив

Gong.bg

Съндърланд шокира Челси с късен обрат в Лондон

Gong.bg

Транспортираха с хеликоптер дете, паднало край Седемте Рилски езера (ВИДЕО)

Nova.bg

Връщаме стрелките с час назад: Преминаваме към зимното часово време

Nova.bg