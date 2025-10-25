Свят

Британската полиция издирва опасен секс престъпник, пуснат погрешка

Киър Стармър заяви, че е „потресен“ от „напълно неприемливата“ грешка, при която Хадуш Кебату беше освободен, вместо да бъде изпратен в център за задържане на мигранти

25 октомври 2025, 16:02
Източник: iStock/Getty Images

Б ританската полиция все още издирва търсещия убежище етиопец, който е осъден сексуален престъпник, но погрешка бе освободен от затвора, макар престъпления му да предизвикаха вълна от антиимиглантски протести. 

Премиерът Киър Стармър заяви, че е „потресен“ от „напълно неприемливата“ грешка в петък, при която 38-годишният Хадуш Кебату беше освободен, вместо да бъде изпратен в център за задържане на мигранти.

„Този мъж трябва да бъде заловен и депортиран за престъпленията си“, добави британският лидер. 

Кебату беше излежал първия месец от едногодишна присъда за сексуално посегателство над девойка и жена, но грешката на затворническата служба е възникнала, когато е трябвало да бъде депортиран. 

Нашумелият му случай по-рано тази година в Епинг, североизточно от Лондон, предизвика демонстрации в различни английски градове, където се смята, че са настанени търсещи убежище, както и контрапротести. 

Министърът на правосъдието Дейвид Лами заяви късно в петък вечерта, че Кебату е „на свобода в Лондон“, след като е бил видян да се качва на влак за столицата в Челмсфорд, Източна Англия. Полицията на Есекс, която ръководи издирването с помощта на лондонската полиция, заяви в събота, че „разследванията продължават с бързи темпове тази сутрин, за да го намерят и арестуват“.

„Служителите са работили през цялата нощ, за да проследят движенията му, включително преглеждайки часове записи от охранителни камери“.

Вестник „Телеграф“ съобщи, че той е бил погрешно категоризиран като затворник, който трябва да бъде освободен условно и му е издадена обезщетение от 76 паунда. 

Полицията арестува търсещия убежище през юли, след като той многократно се е опитал да целуне 14-годишно момиче, да докосне краката ѝ и е направил сексуални коментари към нея. Той също извършил сексуално нападение над възрастна жена, като е поставил ръка на бедрото ѝ, когато тя се е намесила, за да го възпре срещу момичето. По това време Кебату е бил отседнал в хотел „Епингс Бел“, в който са били настанени десетки други търсещи убежище и бе станал обект на многократни протести.

Източник: БГНЕС    
