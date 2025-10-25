Колумбийският президент нарече Тръмп "бандит", обвини САЩ в лъжа за кокаина

К олумбийският президент Густаво Петро окачестви като невярно твърдението на американското Министерството на финансите, че производството на кокаин в страната нараства.

#Nación | Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir. https://t.co/4x73aPBiWC — Revista Semana (@RevistaSemana) October 25, 2025

„Това, което казва Министерството на финансите на САЩ, е лъжа. По време на моето управление производството на кокаин не се е увеличило; напротив, моята администрация е конфискувала повече кокаин от всякога“, написа той в X. Петро твърди, че е успял да намали темпа на нарастване на отглеждането на листа от кока, което достигна 230 000 хектара при предишния колумбийски президент, от 42% до 13% през 2022 г., до 9% през 2023 г. и до 3% през 2024 г.

Той подчерта, че от 260 000 хектара площ за кока през 2024 г. 80 000 хектара са били изоставени повече от три години, а други 22 000 са били използвани за селскостопанско производство.

На 24 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви решението си да наложи санкции срещу Петро, съпругата му и сина му. На 23 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Колумбия и Мексико са изцяло под контрола на наркокартелите.

От своя страна Петро, в интервю за Univision, заяви, че светът трябва или да смени Тръмп, или да се „отърве от него“.

Коментирайки тези изявления, Тръмп нарече колумбийския си колега „бандит и лош човек“ и го призова да внимава с думите си, заплашвайки да предприеме „сериозни действия“, ако не го направи.