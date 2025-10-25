Близка приятелка на Елизабет Тейлър разкри кой от седемте ѝ съпрузи бил най-добър в леглото

Ч етиринадесет години след смъртта на Елизабет Тейлър през 2011 г. на 79-годишна възраст, нейната близка приятелка Вики Тийл споделя интимни подробности за романтичния живот на легендарната актриса.

Elizabeth Taylor’s friend reveals which of the star’s seven husbands was best in bed https://t.co/vVS8ufuJ9T pic.twitter.com/8bDehARiL3 — New York Post (@nypost) October 25, 2025

„През цялото време говорехме за секс“, разказва 82-годишната модна дизайнерка пред списание People. Тя разкрива, че най-страстният партньор на Тейлър в спалнята е бил Ричард Бъртън. „Абсолютно, няма съмнение в това. Ричард беше любовта на живота ѝ“, добавя Тийл. „Елизабет беше изключително забавна. Тя приемаше секса с лекота и ме научи на много неща. Ако нещо се обърка, просто завърташ очи, усмихваш се и продължаваш напред. Тя винаги се смееше и беше истински щастлив човек.“

Тейлър беше омъжена за Бъртън, който почина през 1984 г. на 58 години след мозъчен кръвоизлив, в периода от 1964 до 1974 г. Двамата се разведоха, но се ожениха отново за кратко през 1975 г. Според Тийл, любовта на Елизабет към звездата от „Бекет“ не угаснала до края на живота ѝ.

„Два дни преди смъртта си Ричард ми се обади“, спомня си Тийл. „Каза: ‘Не мисля, че ще живея дълго. Искам ти и Рон [тогавашният ѝ съпруг, гримьорът Рон Бъркли] да кажете на Елизабет, че винаги ще я обичам най-много. Обичам я завинаги. Липсва ми и я обичам с цялото си сърце.’“

Elizabeth Taylor's Friend Reveals Which of the Legendary Star's 7 Husbands Was Best in Bed (Exclusive) https://t.co/d60gRdyHqB — People (@people) October 25, 2025

Малко след това, когато Тийл посещава дома на Тейлър в Бел Еър, тя разбира, че чувствата на актрисата са били също толкова силни. „Тя се къпеше“, споделя дизайнерката. „Каза ми: ‘Хайде, ела при ваната.’ Отидох в банята, където тя имаше вана с перваз около нея. Всичко беше украсено с рамки с диамантени мотиви – не истински диаманти, но изящни рамки, може би 20 на брой. Всички бяха със снимки на нея и Ричард.“

Тийл и Тейлър се запознават през 1964 г. в Париж, когато актрисата решава да обнови гардероба си, изоставяйки стила на 50-те години. „Тя захвърли старомодните дрехи, визията на Dior и вталените костюми“, разказва Тийл. „Беше толкова ‘старомодна’. Но 60-те години дойдоха със сексуалната революция, а Елизабет я обожаваше. Оттогава тя носеше моите мини рокли.“

Двете приятелки пътували заедно из Европа по време на снимките на различни филми в края на 60-те и началото на 70-те години.

И до днес Елизабет Тейлър остава актуална. Документалният сериал „Елизабет Тейлър: Бунтарската суперзвезда“, с изпълнителен продуцент Ким Кардашиян, се излъчва по Fox Nation. Освен това Тейлър Суифт посвещава песен на актрисата, озаглавена „Елизабет Тейлър“, в последния си албум „Животът на шоугърл“.

Синът на Тейлър, Кристофър Уайлдинг, споделя пред People: „Тя и майка ми наистина изглеждат като сродни души. И двете са самото въплъщение на женската сила.“

Това не изненадва Тийл. „Елизабет беше най-известната жена на планетата“, размишлява модната икона.

Тейлър е била омъжена седем пъти през живота си. Освен двете сватби с Бъртън, тя е била съпруга на Конрад Хилтън-младши (1950–1951), Майкъл Уайлдинг (1952–1957), Майк Тод (1957–1958), Еди Фишър (1959–1964), Джон У. Уорнър (1976–1982) и Лари Фортенски (1991–1996). С Уайлдинг има двама сина – Майкъл-младши и Кристофър, с Тод – дъщеря Лиза, а с Бъртън – дъщеря Мария.

В документалния филм от 2024 г. „Елизабет Тейлър: Изгубените записи“ са включени непубликувани аудиозаписи, в които актрисата от „Клеопатра“ споделя откровено за седемте си съпрузи. Тя разкрива, че Хилтън-младши я е малтретирал по време на бременността ѝ, а Уайлдинг не е бил достатъчно доминиращ, за да поддържа връзката им, според People.

За Еди Фишър, бившия съпруг на Деби Рейнолдс и баща на актрисата от „Междузвездни войни“ Кари Фишър, Тейлър казва: „Никога не съм обичала Еди.“ Двамата имали афера, докато Фишър още бил женен за Рейнолдс. „Харесвах го, съжалявах го и ми беше приятно да говоря с него“, признава тя. „Но той не беше Майк.“

Майк Тод, третият ѝ съпруг, загива в самолетна катастрофа през 1958 г. „Поддържах Майк жив, като говорех за него“, споделя Тейлър в документалния филм. „Еди беше близък приятел на Майк, и това беше единственото, което ни свързваше.“

Двамата се женят само три часа след финализирането на развода на Фишър с Рейнолдс, но връзката им продължава четири години. „Всъщност не си спомням много за брака си с него, освен че беше една голяма, ужасна грешка“, признава Тейлър. „Знаех го още преди да се оженим, но не знаех как да се измъкна.“