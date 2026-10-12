В Гърция бобът стигна 14,52 евро за кило, газът – с 55% нагоре

Нова вълна от поскъпвания на основни стоки и услуги натиска домакинствата в Гърция, като най-голям ръст се отчита при енергията и горивата. Това пише гръцкото издание „То Вима“, позовавайки се на данни на гръцката статистическа служба ELSTAT за периода от септември 2025 до септември 2026 г.

Показателен пример е гръцкият боб, чиято цена на дребно достига 14,52 евро за килограм. Поскъпването обхваща широк кръг ежедневни разходи – от природния газ и горивата до наемите, туристическите услуги и основните храни.

Енергия и горива: най-голямата вълна

Начело в списъка са природният газ с ръст от 55,2% и горивото за отопление с 53,2%. Дизелът е поскъпнал с 38,8%, бензинът – с 22,5%, а електроенергията – с 15%.

Хотелите и самолетните билети също се вдигат

При услугите най-голям е ръстът при хотелите, мотелите и странноприемниците – 29,8%, следван от пътническия въздушен транспорт с 22%. Другите информационни и комуникационни услуги са поскъпнали с 12,4%, а наемите на жилища – с 5,9%.

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Храните: говеждото и рибата начело

При храните най-силно са поскъпнали говеждото месо (+12,3%), рибата (+11,5%) и агнешкото и козето месо (+9,7%). Яйцата са с 6,6% по-скъпи, а хлябът и хлебните изделия – с 2%.

Бобът: от 4,80 евро на полето до 14,52 евро на рафта

Изданието обръща специално внимание на голямата разлика между цената на производител и цената на дребно при гръцкия боб. Във Флорина производителите продават плоския боб за 4,80 евро/кг, а едрия сорт „Елефант“ – за 5,50 евро/кг. В супермаркетите обаче гръцкият боб се продава за 14,52 евро/кг, като крайната цена е с до 202% по-висока от тази на производител.