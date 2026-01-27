БезГранично: От мистични езера до древни замъци - какво да видите и да ядете в Португалия

П ортугалия е страна, богата на природна красота, исторически съкровища и очарователни кътчета, очакващи да бъдат открити. От мистични езера до древни замъци и драматични крайбрежни пещери, всяко от тези места предлага уникално преживяване. Ето някои от най-пленителните места, които задължително трябва да включите в маршрута си.

Сетъ Сидадеш, Сао Мигел, Азорски острови (Sete Cidades, Sao Miguel, Azores)

Науката обяснява цветовите вариации с отраженията, но легендата разказва, че тези две езера-близнаци – едното зелено, другото синьо – са сълзите на принцеса и овчар, които плакали в изумрудени и лазурни тонове, след като любовта им била забранена. Качете се високо до Кралската гледка (King’s View) на върха на обграждащата калдера за най-добри панорамни гледки и се стремете да посетите мястото в слънчев и ясен ден, за да видите цветовете в най-ярката им светлина. Планирайте лятно пътуване до тези атлантически острови и ще видите хортензии, украсяващи пейзажа. Това е и чудесно време за пешеходни преходи по пътеките и кану-каяк в езерата.

Синтра, Голям Лисабон (Sintra, Greater Lisbon)

С червени и жълти кули, издигащи се до облаците, и обрасъл с мъх кладенец, по който можете да се спуснете по спираловидно стълбище, Синтра е като от приказките. Тя е била лятна резиденция на кралски особи от 13-ти век, а сега посетителите се стичат, за да посетят обектите на ЮНЕСКО – колекцията от замъци и дворци, като мнозина идват на еднодневни екскурзии от Лисабон. В природния парк Синтра-Кашкайш ще намерите тихи гори, плажове и скали, включително Кабо да Рока – най-западната точка на континентална Европа.

Пещерата Бенажил, Алгарве (Benagil Cave, Algarve)

Често използвана като емблема, демонстрираща дивата красота на Алгарве, тази куполна пещера с прозорец, подобен на окулуса на римския Пантеон, е зашеметяваща в слънчев ден, когато светлината пробива през кръглия отвор към пясъка и морето долу. Популярността ѝ доведе до въвеждането на нови правила за посетители през август 2024 г. Плуването до и във вътрешността на пещерата е забранено и само лодки и каяци, част от организирани турове, имат право да влизат. За алтернативна гледна точка, поемете по крайбрежната пътека по скалите и погледнете през оградения светлинен прозорец – маршрутът ще ви отведе и до няколко прекрасни, уединени плажа.

Сера да Ещрела, Централна Португалия (Serra da Estrela, Centro)

Скалните върхове и долини, издълбани от ледници, определят облика на Природния парк Сера да Ещрела – най-голямата защитена зона в Португалия. Името му означава „планина на звездата“ и липсата на светлинно замърсяване наистина кара звездите да изглеждат, че мигат с особена яркост тук. Красивите села и обширните диви райони правят това рай за туристите през лятото, а през зимата е дом на единствения ски курорт в страната. Въпреки това, с Торе – най-високата му точка, достъпна по път, някои от най-прекрасните гледки са достъпни и за по-малко подвижни посетители.

Монсараш, Алентежу (Monsaraz, Alentejo)

Малките градчета и села на Португалия са очарователни, от средновековния Обидос и Тавира, изпълнена с цветя, до скалистия, осеян с камъни Монсанто. Монсараш превъзхожда останалите, защото ще се влюбите в гледките, които предлага, и тези, които се откриват към него. Разположен високо на хълм в източен Алентежу, заобиколен от тъмни шистови стени, той изглежда като от приказка отдалеч, е красив като картина, когато се разхождате по тесните му улички, а от стените му гледките към гигантското езеро Алкева, простиращо се до Испания, са спиращи дъха.

Пинхао, Долина Доуро (Pinhao, Douro Valley)

Според мнозина, най-красивият сегмент от Долината на Доуро е около Пинхао. В сърцето ѝ е градът, изграден предимно от бели сгради и украсен с керамика азулежу, с красив чугунен мост, за който се предполага, че е проектиран от Густав Айфел. Тук реката се вие свободно, предлагайки спокойни участъци, обсипани с терасовидни лозя отвсякъде. Тя е дом на две от най-популярните винарски имения: обширната Куинта да Роеда в края на града и елегантната Куинта до Панашчал, сгушена до притока Тавора.

Авейро, Централна и Северна Португалия (Aveiro, Centro and Norte)

Както знаят всички, посетили Венеция, Амстердам или дори Бирмингам, градовете с канали имат особен чар. Авейро, разположен на крайбрежна лагуна на около час южно от Порто, е най-цветният в този списък. Не само сградите му в стил ар нуво са симфония от пастели, но и неговата версия на венециански гондоли — извитите молисейрос — са боядисани в ярки, пъстри цветове. Разходка с един от тези плавателни съдове е най-живописният начин да разгледате града. След това можете да наблюдавате птиците в лагуната или да се отправите към Коща Нова, плажен град, известен със своите шарени плажни къщички.

Кабо Жирао, Мадейра (Cabo Girao, Madeira)

На южния бряг на Мадейра, стъклена платформа се простира над отвесен, 589-метров склон. Излезте на небесната пътека за главозамайващи гледки и ще можете да погледнете назад към назъбената брегова линия към Фуншал и към открития океан. Кабо Жирао е втората по височина морска скала в света и най-високата в Европа. През стъклото земята се спуска отвесно надолу, докато достигне разбиващите се атлантически вълни. В подножието има тясна ивица земя, изумрудена мозайка от обработваеми полета. Достигнете до тях и до малък плаж с кабинков лифт.

Гара Сао Бенто, Порто (Sao Bento station, Porto)

По-голямата част от посетителите на тази железопътна гара в центъра на Порто не са дошли, за да хванат влак. Вместо това, те са тук, за да разгледат стените. Обикновената външност крие съкровище във вътрешността си: традиционни азулежу плочки, изобразяващи сцени от историята на Португалия и нейните характерни пейзажи, които изпълват билетната зала. Темата и изпълнението са типично португалски, затова гарата е много популярна, но за разлика от книжарницата Livraria Lello – още едно от красивите места в града – тук е възможно да избегнете тълпите. Посетете рано, късно или извън сезона – тогава може да имате мястото за себе си.

Португалски ястия, които трябва да опитате при следващото си пътуване

Португалската кухня акцентира изцяло върху местните съставки и наситени, силни вкусове. Независимо дали ще изберете соления вкус на бакалао, сладостта и кремообразността на пастел де ната, или пикантната комбинация от червен пипер, чесън и дафинов лист, която е в основата на много местни рецепти, традиционните португалски ястия предлагат дръзки и завладяващи вкусове. За да ви насочим по отношение на кулинарните ви приключения и това какво да ядете в Португалия, ето нашата селекция от най-добрите ястия, които да опитате при следващото си посещение в Португалия.

1. Пастел де Ната/ Тарт с яйчен крем (Pastel de Nata)

Прочутата португалска тарта с яйчен крем, всъщност майката на всички тарти с крем, Пастел де Ната има не само континентална, но и световна известност. Въпреки че са разпространени по целия свят, най-добрите са с лимонов сок, прецеден през крема им, и малко индийско орехче, поръсено върху лъскавата им коричка.

Пастел де Ната има богата история, датираща от 18-ти век в Лисабон. Създаден е от католически монаси в манастира Жеронимуш, които използвали яйчни белтъци за нишестене на дрехите си и им оставали излишни жълтъци. Тези жълтъци след това били използвани за приготвяне на крема. Тези оригинални сладкиши се наричат „Pastéis de Belém“, тъй като рецептата никога не е била споделяна и затова се продават под това име. Всеки друг подобен десерт, открит в Португалия, е реплика на тази строго пазена рецепта и следователно се нарича „Pastéis de Nata“.

2. Риба на скара (Peixe Grelhado)

Риба на скара е едно от най-популярните традиционни португалски ястия, известно със своята простота и свежи вкусове. Историята му датира от древни времена, когато рибата е била основна храна за крайбрежните общности. Този метод на готвене позволява на естествените вкусове на рибата да изпъкнат, което води до вкусно и здравословно ястие.

Полято със зехтин, поръсено с едра сол и печено на дървени въглища, докато кожата стане хрупкава, това е основна част от всяко португалско меню и то неслучайно. Този начин на приготвяне е приложим към почти всяка риба, но най-често се прилага за червен костур, сардини, лаврак, ципура и скумрия. Печено на открит огън, ястието често се сервира с гарнитура от зеленчуци или салата.

3. Алейра от Мирандела (Alheira de Mirandela)

Произхождаща от еврейската общност на Мирандела по време на Инквизицията, тя е създадена като начин евреите да прикрият самоличността си и да избегнат преследване. Колбасът е направен да прилича на чоризо, но вместо свинско месо, е бил напълнен със смес от хляб, птиче месо и дивечово месо. Това позволявало на евреите да изглежда, че ядат свинско месо – забранена храна – докато всъщност спазват своите хранителни закони.

Наденицата традиционно се опушва на дъбово дърво, което ѝ придава отчетлив вкус. Обикновено се сервира печена на скара или фурна, често придружена от картофи или зеленчуци, или се консумира с пържено яйце и пържени картофи

4. Бакалао/Осолена сушена треска (Bacalhau)

Бакалао е просто осолена, сушена треска, но тази скромна съставка присъства в над хиляда португалски рецепти. Независимо дали е печена „а ла Лагарейро“, приготвена на гювеч „бакалао а брас“ или просто използвана в бар мезета като крокети, солената треска има интензивен вкус, който е опасно пристрастяващ.

Това традиционно португалско ястие става популярно през епохата на Великите географски открития през 15-ти и 16-ти век, когато португалските моряци се нуждаели от начин да консервират риба за дълги пътувания, а солената треска се оказва идеално решение.

Рибата се е улавяла в студените води на Северния Атлантик, особено край бреговете на Норвегия, след което е била осолявана и сушена на борда на корабите. Това позволява рибата да се съхранява месеци наред без да се разваля, което я превръща в ценен източник на препитание за моряците. Съществуват няколко интерпретации на бакалао, като най-известните са малки пържени кюфтенца, наречени „Bolinhos de bacalhau“.

5. Бифана/ Сандвич с мариновано свинско (Bifana)

Съдържа тънко нарязано свинско месо, мариновано в смес от чесън и бяло вино, пържено в сос от свинска мас и след това пъхнато в португалско хлебче.

Този традиционен сандвич е популярна улична храна в Португалия, на която се наслаждават местните жители и често се овкусява с горчица и се сервира с пържени картофи и туршия.

6. Калдо Верде/ Зелена супа (Caldo Verde)

Много обичано местно ястие, Калдо Верде може да изглежда като обикновена супа със зеле за непосветените. Измамно трудно за приготвяне, зеленчуците му са нарязани по много специфичен начин, поемайки голяма част от лекия опушен вкус, придаван от добавянето на пушена португалска наденица.

Тази традиционна португалска супа се приготвя с картофи, къдраво зеле, лук, чесън и чоризо или колбас лингвица. Тя е популярно ястие през по-студените месеци, често сервирано като предястие или основно ястие.

Ястието датира от 16-ти век, когато португалски изследователи донасят картофи и къдраво зеле от Новия свят в Европа. Супата първоначално е била приготвяна със зеле, но къдравото зеле става предпочитано заради наличността и хранителната му стойност.

7. Карне де Порко Алентежана/Свинско по алентежански (Carne de Porco Alentejana)

Португалската версия на „сърф и треф“ (surf and turf) включва щедри порции свинско месо и миди. Свинското месо се овалва в смес от червен пипер, чесън, дафинов лист и кориандър, а когато мидите се добавят към сместа, те се отварят, позволявайки божествените им солени сокове да потекат върху свинското месо.

Ястието традиционно се приготвя със свинско филе или плешка и се сервира на семейни събирания и тържества. Произхождащо от региона Алентежу в Португалия, Карне де Порко Алентежана е въведено от маврите по време на тяхната окупация на Иберийския полуостров. Известно е като успокояващо и засищащо ястие, което демонстрира вкусовете на региона.

8. Овас/Рибен хайвер (Ovas)

Португалия е страна с дългогодишна любов към морските дарове и като такава има разнообразие от местни рецепти, които използват цялата риба – дори яйцата! Тази популярна местна салата използва яйцата и ги смесва с лук, чушки, домати и маруля. Обещаваме, че е много по-вкусно, отколкото звучи.

Овас, известни също като рибен хайвер, са деликатес в португалската кухня, особено в региона Алгарве. Те са яйцата на различни видове риби, включително мерлуза, кефал и риба тон.

В Алгарве, овас обикновено се добиват от кефал, който е в изобилие в крайбрежните води на региона. Хайверът се отстранява внимателно от рибата и се почиства, след което се осолява и суши, за да се запази. Полученият продукт е богат, ароматен деликатес, който често се консумира като топинг за хляб или крекери, или като съставка в салати и други ястия.

9. Шоколадов салам (Salame de chocolate)

Среща се и в Италия, този широкоразпространен шоколадов „салам“ може да бъде закупен в повечето хранителни магазини и сладкарници в цяла Португалия. Примамлива смес от тъмен шоколад, ядки и натрошени бисквити, този сладък десерт съперничи дори на популярния Пастел де Ната.

Сместа се оформя на руло, овалва се в пудра захар и се охлажда до втвърдяване. Когато се нареже, десертът прилича на салам, като натрошените бисквити и ядки или плодове наподобяват месото и мазнината в традиционния салам.

10. Ориз с патица (Arroz de Pato)

Традиционно приготвяно в глинен съд, ястието придобива богатия си вкус, като се готви в бульона, използван за поширане на патицата, който насища всяко зърно ориз с дълбока месна есенция. Слой хрупкаво чоризо отгоре добавя както текстура, така и опушена дълбочина, която допълва сочното патешко месо отдолу.

Произхождащо от Северна Португалия, по-специално от град Брага, Арош де Пато често се сервира на семейни събирания и специални поводи. Сложната му подготовка го прави празнично ястие, което е пропито с кулинарна гордост. Контрастът между сочната патица и хрупкавата коричка придава на всяка хапка възхитителна комбинация от меко и хрупкаво, богато и пикантно.

11. Миди по Буляо Пато (Amêijoas à Bulhão Pato)

Това класическо португалско ястие, „Миди по Буляо Пато“, е богато на чесън, зехтин, бяло вино и кориандър: мечта за любителите на морски дарове.Често сервирано с хрупкав хляб, за да се попие соса, това ястие е основна част от крайбрежните градове и лисабонските "таскас" (таверни).

12. Пири Пири Пиле (Piri Piri Chicken)

Първоначално донесен от бивши африкански колонии като Мозамбик и Ангола, лютата чушка пири пири (малък, лют пипер) бързо става ключова съставка в португалските кухни. Маринатата от пири сос – обикновено приготвена от натрошени чилита, чесън, лимон, зехтин и червен пипер – се намазва върху пилето, преди то да бъде перфектно изпечено на скара, създавайки примамлива комбинация от подправки, дим и свежест.

Сервирано с пържени картофи, салата или ориз, това ястие е национален фаворит и може да бъде намерено навсякъде.