БезГранично: Швейцария - къде да отидем и какво да ядем

К огато си представяте Швейцария, умът ви може би ви пренася в подредени алпийски селца със спретнати дървени къщи и извисяващи се планини на фона. Бистри езера, уютните старинни градчета като Люцерн и Лозана – това е страната на прецизността, хармонията и спокойствието.

Посетите ли Швейцария, несъмнено ще разберете защо тази държава е вдъхновявала пътешественици, художници и писатели от цял свят.

Това е перфектна дестинация за някой, търсещ спокойна, тиха и релаксираща почивка.

В тази статия ще прочетете какво да видите и, не по-малко важно, какво да опитате.

Но не забравяйте – всяко пътуване може да бъде магично, ако тръгнете с правилната нагласа - страната може би няма да е идеална за някой, търсещ бурен нощен живот или смели приключения. Швейцария не е само Цюрих и Женева. Да, разбира се, посетете големите градове, но страната крие удивително разнообразие.

Затова сме подготвили списък с някои от най-красивите места в Швейцария, които се намират далеч от тълпите и туристическите клишета.

И не забравяйте да опитвате местните специалитети – не само шоколад!

Най-красивите места в Швейцария

С величествените си планини, които сякаш пронизват небето, и кристалните, дълбоки езера, наричаната „Игралната площадка на Европа“ страна предлага приключения на открито през всеки сезон.

Могъщите Алпи заемат около 60% от територията ѝ, а пейзажите и градовете ѝ изглеждат така, сякаш са измислени от дете с богато въображение – ледникови върхове, водопади, замъци като от приказките и езера във всички нюанси на синьото. Дори пътуването от място на място тук е преживяване само по себе си – кабинкови лифтове прелитат над дълбоки долини и червени влакове пълзят по стръмни склонове.

Швейцарските градове, изпълнени с културни забележителности, са обградени от езера и реки, а планините винаги са на една ръка разстояние. Красотата тук е извън всякакви класации. Затова, без повече увъртания, ето 10-те най-впечатляващи места за посещение в Швейцария:

1. Юнгфрау



Този идиличен кът е сърцето на Оберланд – истински рай за любителите на планината. Величествените върхове, вековните ледници и грохотът на водопадите спират дъха. На височина около 4000 м се извисяват „голямата тройка“ – Айгер, Мьонх и Юнгфрау – легенди в света на алпинизма. Пътуването с влак до най-високата гара в Европа – Юнгфрауйох (3454 м) – е преживяване, което се помни цял живот.

2. Берн



Старият град на Берн, обявен за световно наследство на ЮНЕСКО, е лабиринт от калдъръмени улици, малки магазини, уютни барове и фонтани с колоритни фигури. Реката Ааре огражда града, придавайки му особена хармония. Местните символи – мечките и легендарният фонтан Kindlifresserbrunnen, изобразяващ митичен гигант, който поглъща деца, добавят приказен щрих.

3. Женева



Космополитен и елегантен град, подходяща отправна точка за обиколка на региона. Тук ще откриете музеи, галерии, ботанически градини, крайбрежни алеи и живописни водни таксита, които прекосяват езерото – едно от най-красивите пътувания в света.

4. Цермат



Домът на Матерхорн – величественият връх с форма на зъб (4478 м) – е сред най-желаните дестинации. Славата му е толкова голяма, че дори шоколадът Toblerone носи формата му. А самият град изглежда като зимна приказка.

5. Швейцарски национален парк

Единственият национален парк в страната е истинска съкровищница – високи пасища, диви цветя, водопади, блестящи езера и изобилие от животински видове.

6. Белинцона



Този град е прочут с трите си средновековни замъка и атмосфера, наситена с италианско очарование. Малките улички, ренесансовите църкви и шумните площади създават усещане за вечен празник.

7. Люцерн



Люцерн е живописен средновековен град. Оттук тръгват пътувания до връх Пилатус, където гледките са вдъхновявали Вагнер, Гьоте и кралица Виктория.

8. Апенцел и Североизточна Швейцария



Регион с живописни селца и богати традиции. Санкт Гален впечатлява с бароковата си библиотека, а в Апенцел може да се опитат местни сирена. От връх Сентис погледът обхваща цели шест държави.

9. Базел



Често остава в сянката на другите градове, но Базел е съкровище – с галерии от световна класа, оживена кафе култура и модерна архитектура. Задължително посетете музея „Фондация Бейелер“ и центъра Vitra.

10. Цюрих

Градът, който редовно оглавява класациите за качество на живот, съчетава старинен чар и модерен дух. Старият град е преплетен с тесни улички, културните институции са на световно ниво, а крайбрежните барове по Лимат предлагат най-доброто от „хубавия швейцарски живот“.

Швейцарски шоколад, сирена и полента

Фондю



Фондюто е традиционно швейцарско ястие, състоящо се от разтопено сирене, обикновено грюер и ементал, сервирано с хляб, зеленчуци или картофи за потапяне. Идеално за споделяне, въплъщаващо уютната, социална култура на хранене в Швейцария.

Раклет/ Raclette



Raclette е швейцарско ястие, включващо топено сирене, сервирано върху варени картофи, кисели краставички и лук. Традиционно сиренето се разтопява на скара и се изстъргва върху чинията.

Рьости/ Rösti



Рьости са картофи, обикновено пържени на тиган до хрупкава златисто-кафява текстура. Произхождащ от немскоезичната част на Швейцария, често се консумира като ястие за закуска или гарнитура, сервирано с яйца, сирене или месо.

Швейцарски Шоколад



Що се отнася до шоколада, швейцарските шоколатиери са истински майстори на занаята си.

Когато сте в Швейцария, е трудно да не се отдадете на шоколада. От обиколки на музеи до шоколадови бонбони в сладкарници - опитайте колкото можете повече.

Зюрхер Гешнецелтес/ Zürcher Geschnetzeltes



Zürcher Geschnetzeltes е приготвено с нарязано телешко месо в кремообразен бял винен сос с лук, гъби и малко сметана. Често се сервира с рьости или паста.

Малакоф



Сирене, обикновено Грюер, потопено в тесто и пържено до златисто. Често се сервира като предястие или лека закуска, с гарнитура от салата или сос за потапяне.

Бюнднер Нусторте



Бюнднер Нусторте е традиционен швейцарски сладкиш от района на Граубюнден. Представлява богато, маслено тесто, пълнено с карамелизирани ядки, често орехи и захар. Лакомството е известно със своя сладък и орехов вкус, идеален за десерт или лека закуска.

Полента Тичинезе



Polenta Ticinese е традиционно ястие от района на Тичино в Швейцария, приготвено от царевично брашно, масло и сирене. Често се сервира със задушени меса или колбаси.

Приятна почивка и до нови срещи!