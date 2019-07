Е л Сид прекарва цели 140г. в мазето на култовия мадридски музей „Прадо”.

От 1879г. творбата на легендарната френска художничка Роза Боньор е напускала подземията на музея едва веднъж и то за много кратко през 2017г., като част от честванията на ежегодния прайд фестивал в града.

„Ел Сид” всъщност е картина, която изобразява портрет на лъв.

Френската художничка подарява творбата си на музея в знак на благодарност след удостояването ѝ с Ордена на Исабела Кастилска, представляващ изключителен престиж през 19-ти век, а и до днес.

Роза Боньор е артист, познат из целия свят като нейни картини украсяват музея „Орсе” в Париж, Националната галерия в Лондон и музея „Метрополитън” в Ню Йорк.

Боньор живее и твори през 19-ти век, във времена, в които жената все още няма извоювано достойно положение в обществото, нито пък равни права с представителите на противоположния пол.

Френската художничка обаче никога не е криела от широката аудитория това, което я различава от останалите, а именно – сексуалната ѝ ориентация.

За тези, които не са присъствали на изложбата през 2017г., когато за пръв и единствен път „Ел Сид” е представен пред публиката, тази творба на Роза Боньор остава непозната.

Тя е една от хилядите в електронния списък на колекцията на музея заедно с още куп картини, скулптури, фотографии, рисунки и какви ли още не произведения на изкуството.

Съдбата обаче има своя план за „Ел Сид”. План, който няма да го остави да хваща прах в мазето на „Прадо” още 140г. без да бъде показан.

Един ден графичният дизайнер Луис Пастор случайно попада на видео от конференция, на която техническият директор на музея Карлос Гонсалес Наваро казва няколко думи за „Ел Сид”.

„Не можах да повярвам. Тя е артист със световно признание и нейни творби има изложени в най-големите музеи по целия свят, а ние я държим скрита в подземието”, казва 39-годишният Пастор.

Графичният дизайнер, заедно с още двама съмишленци, започва да подканя хората да подпишат онлайн петиция в социалната мрежа Туитър, която да накара „Прадо” да извади от мазето „Ел Сид”.

Хаштагът, който поставят под всичките си публикации е следният: #UnaRosaParaElPrado („Една Роза за Прадо”).

След като петицията събира 45 000 поддръжници, Луис изпраща писмо до музея, на което почти мигновено получава отговор.

„Всъщност Луис и неговите съмишленици са се заели с една инициатива, която музеят отдавна обмисля. Имаме планирана изложба за 2020г., която ще е посветена на жените в изкуството и „Ел Сид” е част от предвидените творби, които ще покажем”, уточнява говорителят на музея.

Според EL PAIS картината на Роза Боньор в момента се намира в отдела по реставрации и се предвижда „Ел Сид” да бъде изложен в откритата за посетители част на музея в края на август или началото на септември.

