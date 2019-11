Последната песен на Джордж Майкъл

П очитателите на легендарния певец Джордж Майкъл могат да се насладят на неиздавана досега песен, която е записана през 2015 година.

Заглавието й е "This Is How (We Want You to Get High) ".

Тя ще бъде включена в саундтрака на филма "Последната Коледа".

Критиците от "Guardian" отбелязват, че Джордж Майкъл има едва 5 студийни албума за 29 години на сцена, така че е възможно да е създал много повече музика, отколкото е пуснал на пазара.

Майкъл, чието истинско име е Йоргос Кириакос Панайоту, става известен през 80-те години на миналия век като част от дуета "Уам!", известен с хитове като "Last Christmas".

А ето я и самата песен:

Певецът се ражда на 26 юни 1963 година.

Израства около и в Лондон, там и развива своята страст към музиката, още от малък. В училище се сприятелява с Ендрю Риджли - двамата споделяли голям интерес към поп музиката. Били странен дует, защото Майкъл е бил дебеличък и доста срамежлив, а Ендрю пък бил точно обратното - привлекателен и отворен към другите.

Двамата напускат училище и основават банда, която кръщават „Екзекютив”. След едва няколко участия се разпада, но дуетът им не след дълго намира успех.

През 1982 г. година подписват с „Иннървижън рекърдс” и стават по-популярни като „Уам!” (Wham!)

Първият им албум „Fantastic!” излиза същата година, като успява да се изкачи до номер 4 в класациите на Острова. Не след дълго „Уам!” привлича голям брой фенки.

Две години след първия албум, изкарват „Make it Big” - през 1984 г., като част от него е сингълът „Wake me up before you go-go”, с който за първи път се изкачват до върха на класациите.

Като главен вокал и текстописец, Джордж Майкъл става звездата в „Уам!”. Не след дълго се откъсва от групата, тръгва си през 1986 г., с надеждата да преследва солова кариера.

Като солов артист Майкъл печели своята пръва награда Грами, за дуета си с Арета Франклин през 1987 г.

В следващите години Майкъл участва в няколко различни музикални проекта, но далеч не се радва на популярността от края на 80-те и началото на 90-те години на XX век. През 2006 г. прави турне за първи път от 15 години и публикува колекция от песни, с която да отпразнува 25-годишнината си на сцената.

Отива си от този свят на 25 декември 2016 година.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram