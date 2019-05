П рез 1945 година в семейството на китайски имигранти в Банкок се ражда момиченце, което получава името Джей Фай. Никой не подозира, че то има един необикновен талант, който може да я превърне в звезда.

Още от малка, Джей се научава, че животът е жесток. С пристрастен към опиума баща, тя, заедно с останалите членове на семейството й работят, за да има какво да сложат на масата. Привикнала на тежък труд още от дете, Джей едва ли е подозирала, че един ден ще получи отличие, за което някои се борят цял живот, обучават се в различни школи и при различни майстори. И не успяват да го заслужат.

А Джей ще се учи на едно единствено място – улицата от един единствен учител – живота. И ще надмине всички, защото ще бъде наречена „кралица“.

"Леля Джей" – кралицата на уличната храна

Облечена в бяла униформа на шеф-готвач, една дребна жена, прехвърлиха 70-те години се качва на сцената на луксозен хотел в Банкок, Тайланд, за да получи своята звезда „Мишлен“.

One star for street food Jay Fai in the #michelinguideBKK2018 @michelin pic.twitter.com/rKMCKhrtjF