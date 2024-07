"Пилот за един ден": 8-годишно дете с рак управлява хеликоптер

8-годишно дете облече летателен костюм и влезе във военна тренировъчна зала в базата „Андрюс“ в Мериленд.

Клайд и баща му Нейт Хикс си сложиха очила за виртуална реалност и се впуснаха в симулативен полет с хеликоптер над Вашингтон, издигайки се над емблематични забележителности. Военната технология направила полета реален и бащата на Клайд бил ужасен. Но Клайд не се уплашил.

Клайд, който има две форми на рак - интрамедуларен гръбначен астроцитом от втора степен и невробластом от втора степен, влязъл в ролята пилот от ВВС: получавал заповеди, влязъл в пилотската кабина на изтребител F-16, обядвал на борда на самолет C-40, използван за превоз на първата дама, и получил полицейски ескорт от полицаи от щата Мериленд обратно до хотела си.

Третокласникът е 35-ият „Пилот за един ден“ - събитие, организирано от фондация „Чек-6“ (Check-6) - организация, която помага на военни ветерани, както и на деца със сериозни заболявания.

За Клайд, запален спортен фен, командировката му е била истинска забава - и почивен ден от рака.

Той разказва, че любимата му част е била демонстрацията на военно работно куче - „да гледа как куче напада човек!“ - както и яденето на свинско месо и макарони със сирене за обяд на борда на самолета на първата дама.

Пенсионираният ветеран от военновъздушните сили Джордж Онийеонву, вицепрезидент на Check-6, разказва, че програмата „помага да се облекчи част от болката, през която преминават тези деца и семейства. Хората отвън често не знаят какво е да имаш болно дете“.

