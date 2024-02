95-годишен мъж стана най-възрастният дипломант на университет и обмисля да се запише в нов курс.

Пенсионираният психиатър Дейвид Маржот завърши университета в Кингстън с магистърска степен по съвременна европейска философия 72 години след като първоначално е получил диплома за лекар.

Д-р Маржо от Уейбридж сега обмисля задочна докторантура, която може да му отнеме до 102-годишна възраст.

Той казва, че дипломирането му е било "тежка работа", тъй като "паметта ми не е това, което беше преди".

