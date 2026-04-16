Вал Килмър „възкръсна“ чрез AI: Първи кадри от новия филм с покойния актьор (ВИДЕО)

Р ежисьорите на „As Deep as the Grave“ представиха трейлъра на предстоящата историческа драма, давайки на зрителите първи поглед към технологията с изкуствен интелект, използвана за пресъздаването на играта на Вал Килмър, пише Variety.

Килмър, който почина през 2025 г. след продължителна битка с рак на гърлото, първоначално бе избран за ролята на отец Финтан – католически свещеник и познавач на индианския спиритуализъм, но здравословното му състояние не позволи той да се изяви пред камерата. Със съдействието на неговите наследници и дъщеря му Мерседес, екипът на „As Deep as the Grave“ използва генеративен изкуствен интелект, за да включи актьора в завършения филм.

Килмър се появява неколкократно в трейлъра, споделен за първи път в сряда по време на CinemaCon – мащабното търговско изложение за киноиндустрията, което се провежда тази седмица в Лас Вегас. Кадрите показват актьора на различна възраст: в един момент той е ефирна, призрачна фигура, а в друг е елегантен мъж на около 30 години, облечен в расо.

„Не се бойте от мъртвите и не се бойте от мен“, казва Килмър на дете в една от сцените, коленичейки, за да го погледне право в очите.

Коерте Ворхийс, сценарист и режисьор на лентата, и брат му Джон Ворхийс, продуцент на филма, твърдят, че са намерили етичен начин да използват спорната технология чрез тясно сътрудничество със семейството на Килмър. Те отбелязват, че продукцията, разказваща историята на Ан Акстел Морис – една от първите жени археолози в САЩ – и нейните разкопки в каньона Де Чели в Аризона, е резонирала силно с личността на Вал Килмър.

„Проектът беше изцяло замислен около него“, сподели Коерте Ворхийс пред Variety миналия месец. „Филмът се черпеше от индианското му наследство, както и от дълбоката му връзка и любов към Югозапада... Семейството му непрекъснато повтаряше колко важен е този филм според тях и че Вал искрено е искал да бъде част от него.“

По време на CinemaCon Коерте Ворхийс разкри, че ролята на Килмър е значителна, като неговият герой ще присъства на екран в продължение на повече от час.

В Холивуд не стихват опасенията, че изкуственият интелект може да измести актьорите в стремежа на студията да съкращават разходи. Режисьорите на „As Deep as the Grave“ обаче са категорични, че са прибегнали до технологията единствено от необходимост и поради силното желание да почетат участието на Килмър. Те подчертават също, че продукцията е спазила всички насоки на Гилдията на актьорите (SAG) и е изплатила съответните компенсации на наследниците му. Семейството на актьора е предоставило архивни материали, които екипът е използвал за дигиталното изграждане на неговото превъплъщение.

В официално изявление Мерцедес Килмър сподели, че баща ѝ би се радвал да бъде част от „As Deep as the Grave“.

„Той винаги гледаше с оптимизъм на новите технологии като на инструмент за разширяване на възможностите в разказването на истории“, заяви тя. „Този негов дух е нещо, което всички ние почитаме в този специфичен филм, от който той беше неразделна част.“

Макар генерираното чрез AI присъствие на Килмър да е основен фокус, трейлърът впечатлява и с мащабни екшън сцени. Видеото показва разкопки сред драматични скалисти пейзажи, величествени стада бизони, препускащи в равнината, и кадри с автомобил, опитващ се да премине през речни бързеи. Звездният актьорски състав включва още Абигейл Лори, Том Фелтън, Абигейл Бреслин, Татанка Мийнс, Джейкъб Форчън-Лойд, Уес Студи и Фин Джоунс.