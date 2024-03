“Това е истинско зрелище“: Физик подозира научната неточност на фактите в “Дюн” (ВИДЕО)

А ко не сте гледали “Дюн” или “Дюн: Част втора”, сега е много объркващо да прекарвате време в социалните медии, да виждате публикации за някакъв човек на име “Пол“ и информация за космически червеи.

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСТОЯТ СПОЙЛЕРИ!

Филмите, подобно на култовата класическа версия от 1984 г., натрупаха доста голяма фенбаза, която се наслаждава на филмите (отчасти) заради техните големи, глупави извънземни светове, включително планетата “Аракис”, пустинна планета, съдържаща наркотик, известен като "подправка", който е пазени от гигантски космически червеи, предава IFL Science.

Макар и глупава идея, безспорно е забавна. Но не всеки е съгласен с фактите, които се излагат във филма. Един от тези хора е, разбира се, американският астрофизик Нийл де Грас Тайсън.

„Дюн 2“: Премиерната прожекция взриви Лондон

“Това е истинско зрелище“, казва де Грас Тайсън пред The Late Show with Stephen Colbert.

“Действието на този филм се развива в пясъчни дюни. Има червей, който е много гладен и те просто ровят пясъка и ще ви намерят, ако издадете звук“, казва той.

Във филма използват устройство, наречено "тумпер", за да извикат пясъчните червеи на повърхността, където героите започват да ги убиват.

"Дюн: Част втора": Подземни ужаси, токсична синя вода и израстването на Тимъти Шаламе

“Просто казвам, че не можеш да блъскаш по пясъка, удряйки с юмрук. Ако направите това с пясъка, никой няма да чуе “ударите”, защото е пясък“, обяснява той.

"Ако искате да се изолирате от заобикалящата ви среда, обградете се с пясък. Никой няма да ви чуе", посочва физикът.

Нийл де Грас Тайсън наистина има известна репутация, че поставя под съмнение науката зад научно-фантастичните филми, включително филма “Междузвездни войни”.

Neil deGrasse Tyson Has Opinions On The Scientific Accuracy Of Dunehttps://t.co/3MnE5eCM2S