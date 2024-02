„Дюн 2“: Премиерната прожекция взриви Лондон

Т реска обхвана Лондон на 15 февруари вечерта, когато холивудски сърцеразбивачи излязоха на червения килим за световната премиера на новия им филм "Дюн": Част втора.

Огромни тълпи от обожаващи ги фенове чакаха на опашка с часове, за да ги видят и крещяха имената им още с влизането им.

Флорънс Пю и Остин Бътлър също бяха сред звездния актьорски състав, който отпразнува премиерата на филма.

Timothée Chalamet & Zendaya at the London premiere of 'DUNE 2' pic.twitter.com/JPYlSS5kjG — Complex Pop Culture (@ComplexPop) February 15, 2024

Първоначално премиерата на дългоочакваното продължение беше насрочена за миналата есен.

Датата на премиерата беше изместена заради стачките на холивудските актьори и сценаристи, които измъчваха индустрията през по-голямата част от миналата година.

"Огромно облекчение е най-накрая да пуснем филма на екран", заяви режисьорът Дени Вилньов пред Би Би Си News. Той допълни, че ще си "гризе ноктите", докато филмът наистина излезе по кината следващия месец.

Епичният научнофантастичен филм е базиран на романа "Дюн" на Франк Хърбърт, който излиза през 1965 г. и е носител на множество отличия, включително наградата "Хюго".

florence pugh at the dune part 2 london world premiere pic.twitter.com/At803tIjBe — sophia (@hellopugh) February 15, 2024

Филмът проследява пътуването на Пол Атреидес (Шаламе), който се обединява с любовната си тръпка Чани (Зендая) и пустинния народ фремени, за да се изправи срещу огромна вражеска армия.

В продължението героят на Шаламе научава техния специален начин на оцеляване на безплодната пустинна планета, докато търси отмъщение срещу заговорниците, унищожили семейството му.

Шаламе признава, че е изпитвал "малък натиск" да довърши ролята си предвид нейния критически и търговски успех.

Говорейки на червения килим, звездата заяви, че се надява, че ще има и "Дюн: Трета част". "Надявам се на това, надявам се силно", сподели той от червения килим.

Светът на Дюн може да бъде доста объркващ за тези, които не познават книгите. Той е пълен с мистични пророчества, гигантски пясъчни червеи и воюващи фракции.

Timothée communicates with fans at the world premiere of Dune Part Two in London. Some lucky person signs cmbyn book. #TimothéeChalamet pic.twitter.com/MGnAJAgZcQ — Dariasp (@Dariasp2) February 16, 2024

Но за много от феновете на събитието в четвъртък на площад "Лестър" първоизточникът не беше основната причина да са там.

"Най-много се вълнувам да видя Тимъти Шаламе", каза един развълнуван фен. "Обичам го", заяви друго младо момиче, стиснало картонена фигурка на Шаламе.

Друга фенка разказа пред Би Би Си, че е чакала да зърне Зендая, която предизвика възгласи от тълпата, когато най-накрая се появи, облечена в зашеметяващ метален костюм.

Шаламе се прослави през 2017 г. във филма " Call Me By Your Name", благодарение на който тогава той стана най-младият номиниран за "Оскар" за най-добър актьор в историята.

There is sand at the London premiere of "Dune 2." pic.twitter.com/6pKQbee7QA — Variety (@Variety) February 15, 2024

Оттогава насам той се превърна в интернет сензация и в най-предпочитания пин-ъп за милениалите и поколението Z.

27-годишната Зендая е известна модна икона и си спечели верни почитатели с ролите си в "Спайдърмен" заедно с приятеля си Том Холанд и в "Дюн": Част първа.

Нова за франчайза за Дюн е и актрисата от "Опенхаймер" Пю, която се снима в ролята на нов персонаж - принцеса Ирулан.

"Тя е напълно различна от всичко, което съм правила досега", казва Пю пред BBC News, когато е помолена да сравни героинята си с някои от другите си запомнящи се роли.

"Все още е със същата мъдрост и дързост, но всичко е приглушено, така че може би трябва да разперя криле в различна позиция и трябва да имам Денис, който да ме води по пътя, който всички от този актьорски състав чувстват като голям късмет".

Звездният актьорски състав включва и звездата от "Мисията невъзможна" Ребека Фъргюсън, която е в ролята на майката на Пол Атрейдс, и Джош Бролин като генерал Гърни Халек.

zendaya wearing thierry mugler couture fw95 at the dune part 2 premiere in london pic.twitter.com/5fWtgaSqCL — ❦ (@modelsdiaryy) February 16, 2024

Кристофър Уокън, който изпълнява ролята на император Шадам, е друго ново лице в продължението, но не взе участие в лондонската премиера.

Очаквания за Дюн -2: След огромния успех на първата част, те са изключително високи.

Първата част, която излезе на екран през октомври 2021 г., получи десет номинации за "Оскар", включително за най-добър филм, и спечели шест награди - за операторско майсторство, монтаж, музика, визуални ефекти, дизайн на продукцията и звук.

Филмът също така е успешен в боксофиса, като печели над 400 млн. долара в световен мащаб.

Очакването за новия филм е толкова голямо, че дори вдъхновило кофичка за пуканки, която има капак във формата на пясъчен червей.

Предстои да видим как публиката в световен мащаб ще реагира на "Дюн: Част втора", но за феновете, които видяха своите идоли Шаламе, Зендая и останалите звезди на премиерата, това определено беше нощта, която чакаха.