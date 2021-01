Жена изведе приятеля си на кучешки повод заради ковид - мерките

Ж ителка на Шербрук в канадската провинция Квебек беше глобена от полицията, след като се опита да заобиколи забраната за излизане заради пандемията от ковид-19, като изведе приятеля си на кучешки повод, съобщава БТА.

В събота в Квебек беше въведено 4-седмично ограничаване на свободата на движение. Мярката налага гражданите да стоят по домовете си от 8 ч. вечерта до 5 ч. сутринта. Изключения се допускат само за хората от жизненоважните служби, отиващи на работа и за тези, които трябва да изведат домашните си любимци на разходка.

Жена решила да заобиколи мярката и вързала на каишка своя приятел в събота вечерта.

Двойката е спряна на ул. "Кинг стрийт" в град Шербрук, а дамата е глобена.

Тя обяснила, че разхожда домашния си любимец, но това не впечатлило полицаите. На всеки от двойката е наложена глоба от 1 546 канадски долара (1 951 лв.) и допълнително 100 и 50 канадски долара, съответно на жената и мъжа, за нарушаване на общинските разпоредби.

Нарушителката отказала да плати глобата и заявила, че ще си направи колекция от фишовете. Глобата за повторно нарушение на ограничителната мярка може да достигне 6 хил. канадски долара.

Woman fined for walking partner on a leash after Quebec's COVID-19 curfew https://t.co/5zFZ3AavVD pic.twitter.com/l0kHqoehWA