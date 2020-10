Учени с ново разкритие за коронавируса

В ирусът, който причинява COVID-19, може да оцелее върху банкноти, стъкло и неръждаема стомана до 28 дни, много по-дълго от вируса на грипа. Това обаче е възможно при определени условия, обявиха днес австралийски учени, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Агенцията отбелязва, че това подчертава необходимостта от миене на ръцете и поддържане на чистота в борбата с вируса (SARS-CoV-2).

COVID-19 lasts up to 28 days on banknotes stainless steel and glass - wear a mask wash your hands use a card to pay - (my bakery doesn’t take cards and then they touch the bread to wrap it I am alive by sheer miracle) https://t.co/ofrEhzqdbM