СЗО откри новия щам на коронавируса и в други страни

П о-заразният щам на коронавируса, регистриран във Великобритания, е открит и в Нидерландия, Дания и Австралия, съобщи Би Би Си.

Според информация на Световната здравна организация, новият щам на вируса се разпространява по-бързо от предишния, но не е по-смъртоносен. Няма доказателства той да реагира по различен начин на ваксините, смятат експерти.

Днес Нидерландия въведе забрана за пътнически полети от Великобритания до 1 януари заради новия вид коронавирус.

Решението беше взето, след като проби, взети по-рано този месец, разкриха същия нов щам на коронавирус, като този във Великобритания.

